Trond Mohn har ingen forklaring på kvifor han og søstera Marit Mohn Westlake er utpeikt som dei fjerde rikaste i Skottland.

Rikinglista vart publisert i The Sunday Times sundag.

På fjerdeplass har avisa plassert syskenparet Mohn Westlake, som saman er oppført med ei formue på 1,62 milliardar britiske pund, skriv Dagens Næringsliv (DN). Det er godt over 18 milliardar kroner etter sundagens kurs.

Ved spørsmål frå DN om Mohns geografiske tilhøyrsle, opplagt i Bergen, svarte han i ein SMS:

– Erkebergenser, tør be.

Marit bur i London

Saman med tvillingbroren Stein og søstera Marit voks dei alle opp i Bergen. Skjønt, Mohn vart fødd i Buckie i Skottland i 1943. Foreldra heldt til der under andre verdskrig, skriv DN.

Mohn kan ikkje skjøna kvifor avisa har plassert dei to i den skotske oversikta.

– Marit bor i London. Hun dro fra Bergen i 1967, skriv Mohn til DN.

Han fortel vidare at han har korkje eigedom eller formue i Skotland.

– Jeg har ingen forklaring på Scotland, held han fram.

Industrimilliardæren selde familiebedrifta Framo til svenske Alfa Laval for 13 milliardar kroner i 2014, til sonen Frederik Wilhelm Mohns frustrasjon.

Milliardar til søstera

Ifølgje Sunday Times hadde formuen til Mohn og søstera ein auke på 0,34 milliardar britiske pund, nærare fire milliardar norske kroner. Ingen andre på topp ti-lista er i nærleiken av ei tilsvarande formuesendring.

Skattelistene for 2015 synte at Mohn var oppført med ei formue på litt over 9,9 milliardar kroner og tente i snitt 2,4 millionar kroner om dagen.

Same år tok Wimoh AS, tidlegare Framo AS, eit utbytte på sju milliardar kroner. Dette var eit selskap som Mohn og søstera den gong eigde høvesvis 70,5 prosent og 29,5 prosent av aksjane i, men året etter vart Trond Mohns investeringsselskap Meteva AS eineeigar.

Marit Mohn Westlake eig selskapet Marstia Invest AS saman med sonen Stian Westlake. I 2015 var eigenkapitalen i selskapet på ca. 5,7 milliardar kroner.