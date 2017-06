Kreves for løsepenger for å åpne bedriften

IKKE ALENE: Tone Tvedt Skarstein, som driver butikk på Os, tror slett ikke at hun er den eneste bedriftslederen som er blitt truet med løsepengevirus. – Men mange finner det nok pinlig å si at de har hatt for dårlig sikkerhet og gjort feil, sier Skarstein. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen