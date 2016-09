Konkurransetilsynet har varslet Peppes og Dolly Dimple’s om at de ikke vil tillate den planlagte sammenslåingen av restaurantkjedene.

Hvem ringer du til når du skal bestille pizza en lørdagskveld? Svaret for veldig mange er enten Peppes Pizza eller Dolly Dimple’s. Det mener i hvert fall Konkurransetilsynet.

– Vår foreløpige vurdering i varselet er at en sammenslåing av disse to aktørene vil føre til en vesentlig begrensning av konkurransen i restaurantmarkedet og take-away-markedet, sier Magnus Gabrielsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Han signerte i juli et 150 sider langt varsel adressert til Umoe Restaurants AS (som eier Peppes) og Dolly Dimple’s Norge hvor de informerer partene om at de vurderer å stoppe den planlagte pizzakjempen.

Har vurdert tiltak

Det var i slutten av mars i år at det ble kjent at Jens Ulltveit-Moes pizzakjede Peppes hadde inngått en avtale om å overta konkurrenten Dolly Dimple’s.

I mai varslet Konkurransetilsynet at de kom til å se nærmere på saken, og i midten av juli kom altså den foreløpige vurderingen fra Tilsynet.

På førstkommende torsdag er det ventet endelig vedtak i saken. Da har Konkurransetilsynet tre alternativer:

De kan enten legge bort saken og tillate sammenslåingen.

De kan godkjenne den med vilkår om såkalte avhjelpende tiltak.

De kan gjøre som som de har varslet - stoppe sammenslåingen.

Gabrielsen bekrefter at de har mottatt forslag til avhjelpende tiltak fra partene i saken, men vil ikke gå inn i detaljene.

– Vi pleier ikke å si noe om vår vurdering av disse tiltakene før vi har tatt en endelig beslutning, sier han.

Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Mener restaurantene er for like

Konkurransetilsynet understreker at de har sett på både lokale og nasjonale markeder når de har vurdert om konkurransen blir svekket, og de har konkludert med at i begge markedene vil en potensiell pizzagigant føre til mindre konkurranse.

I varselet de har sendt ut, påpeker de også at menyen på de ulike restaurantene er så lik, at det i praksis er likestilt for kundene om de velger Peppes eller Dolly.

I Konkurransetilsynets øyne er Peppes og Dolly Dimple’s hverandres næreste konkurrenter i restaurantmarkedet. De mener de utøver et betydelig konkurransepress på hverandre før en eventuell sammenslåing.

Tilsynet er redd for at bortfallet av denne konkurransen vil føre til høyere kostnader for kundene.

Verken konsernsjef i Umoe Restaurants, Sverre Helno, eller Marianne Ødegaard Ribe, daglig leder for Dolly Dimple’s Norge AS, vil kommentere saken før Konkurransetilsynet har kommet med sin endelige vurdering av saken i neste uke.

Ville møte konkurranse sammen

I pressemeldingen selskapene sendte ut i forbindelse med offentliggjøringen av planene i slutten av mars, understreket de at de stadig møter sterkere konkurranse både fra utlandet og andre nasjonale aktører.

– Markedet for uformelle spiseopplevelser er krevende og vi forholder oss til konkurranse fra en rekke norske og internasjonale aktører. Denne alliansen ruster oss til å løfte hele markedet, møte konkurranse og skape gode matopplevelser for enda flere i årene som kommer, uttalte konsernsjef i Umoe Restaurants, Sverre Helno.

Konkurransetilsynet var åpenbart ikke helt enig i selskapenes vurdering av konkurransen.

Planen var at Peppes og Dolly Dimple’s skulle beholdes som merkenavn, men at Umoe restaurants skulle eie 80 prosent. De resterende 20 prosentene var det etter planen dagens Dolly-eier, NorgesGruppen Servicehandel AS, som skulle sitte på.