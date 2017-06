Kan bli verdas største landanlegg for produksjon av laks

12 FOTBALLBANER: Her, i strandkanten aust for baseområdet i Florø, er det gigantiske landanlegget planlagt. Anlegget blir 400 meter langt, 150 meter breitt og får eit areal større enn 12 fotballbaner. No ventar Nekst-eigarane, Martin Ramsdal og Kjell Audun Aasen, på utviklingskonsesjonar til havmerdane utanfor Solund. FOTO: Oddleiv Apneseth