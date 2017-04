– Vi er forberedt på at noen kommer til å bli sinte, sier Robert Aasmul.

Han er daglig leder hos Taxi 1 i Bergen.

Fra første mai vil de ha slutt på at kunder betaler kontant. For å få bukt med sedler og mynter, innfører de gebyr på 30 kroner for dem som betaler kontant. Sjåførene vil gi beskjed om dette idet kundene kommer inn i bilen.

– Det å sette penger i banken er bare blitt dyrere og dyrere. Flere banker tar ikke lenger imot kontanter. Det koster oss rett og slett for mye ressurser å fortsette med dette, sier Aasmul.

Sammen med sine ansatte og tillitsvalgte har han sett på fordeler og ulemper ved kontantbetaling. De fant få fordeler, men mange ulemper.

– Dette handler også om risikoen for ran og sjåførenes sikkerhet. Vi har hatt flere hendelser hvor noen har stukket av med portemoneen til sjåførene. Enda vanligere er det at det er innbrudd i bilene, fordi folk vet vi har kontanter. Det er grådig surt, sier han.

– Forferdelig

En av dem som ikke har sansen for Taxi 1 sitt påfunn er Seniorsaken.

Knut Christian Høvik, generalsekretær i organisasjonen, beskriver gebyret som «uhørt».

– Dette er helt forferdelig. Dette er et gebyr som blant annet vil gå utover minstepensjonistene. Vi vet også at mange eldre har digital angst og ikke har noe forhold til å bruke kort. De liker å se pengene bli lagt på bordet og vite hva de har til rådighet. De liker heller ikke tanken på å få regningen i postkassen i etterkant, slik det er med kredittkort for eksempel, sier han.

Høvik forteller at de ikke er motstandere av et kontantløst samfunn, men mener det må skje i et passelig tempo.

– Vi har fått støtte til flere prosjekter som går på omlegging til den digitale verdenen, men det er ikke slik at de eldre vil beherske alt dette over natten. Det må skje med omsorg og over tid, sier han.

Færre bruker kontanter

En fersk rapport fra NHO Reiseliv viser at flere og flere nordmenn sverger til digitale løsninger for betaling. Åtte av ti spurte forteller at de bruker bare eller mest kort (se faktaboks).

Fakta: Kontantbruken går ned Andelen som bare bruker kort steg fra 30 prosent i 2013 til 37 prosent i 2016, ifølge en fersk undersøkelse.

I aldersgruppen 30–39 år svarer nesten halvparten at de bare bruker kort.

Andelen som betaler med kun kontanter, er nede på 1 prosent.

Nær 70 prosent sier de har tatt eller planlegger å ta i bruk mobilbetaling.

Åtte av ti personer svarer at de betaler med kort på utesteder.

Ifølge rapporten er det realistisk at Norge er kontantfritt i 2021. Fra rapporten «Kontantfritt Norge» av professor Kai A. Olsen. Utgitt av NHO reiseliv. Undersøkelsen er utført av Norstat og 1000 personer er spurt.

Andelen som sverger til bare å bruke kort har vokst gradvis fra 2013 frem til i dag.

– Det er en klar trend, og vi ser at flere og flere velger bort kontantene. Innenfor restaurant og hotell er det også flere som viser til sikkerhet, slik som dette taxiselskapet. Det koster også mye å håndtere kontanter og det er ikke lenger noe alle banker gjør, men heller noe sikkerhetsselskapene tjener penger på. Jeg tror det kun er et spørsmål om tid før vi har et kontantløst samfunn, sier Jostein Hansen, advokat i NHO Reiseliv.

Kan ikke nekte kontanter

Pr. i dag har man ikke lov som bedrift å nekte å ta imot kontanter. Likevel er det mulig å sno seg rundt loven, mener advokaten.

– Du er ikke forpliktet til å handle med noen. La oss si at du skal selge en motorsykkel, og kunden vil betale kontant. Da kan du si at du ikke ønsker å gjennomføre handelen med denne kunden, sier han.

Han mener det til syvende og sist er kortbetalerne som må punge ut for dyrere tjenester som følge av kontantbruk.

– Kostnadene ved å sette inn kontantene gjør prisene høyere, sier han.

Forberedt på sure miner

Aasmul er spent på hvilken respons det nye gebyret vil få.

– Tror du dere vil miste noen kunder på dette?

– Ja, det gjør vi nok. Noen kommer sikkert også til å bli sure. Vi må likevel se inn i glasskulen og tenke fremover som bransje. Ved å gjøre dette får vi redusert våre utgifter og blir mer konkurransedyktige. Det kan gi oss flere kunder, sier han.

Det er i dag seks taxiselskaper i Bergen og stor konkurranse. Aasmul frykter også for konkurransen fra «uber» og andre former for delingsøkonomi som kan poppe opp i byen i fremtiden.

– Hvis banken tar 150 kroner pr. innskudd og vi setter inn hundre ukeoppgjør, kan du gange det med 52. Det blir fryktelig mye penger. Dette gjør at vi kan spare en hel del, sier han.

Skyss tar også tillegg

Taxi 1 er ikke den eneste bedriften som «straffer» kontantbetalere. Også hos Skyss må du punge ut ekstra dersom du betaler til sjåføren inne på bussen.

Her koster det 23 kroner ekstra for voksne og 11 kroner ekstra for barn. Denne kostnaden blir til i billettprisen.

Et av argumentene til Skyss er at mindre kontanter fører til kortere opphold på holdeplassene og økt trygghet for sjåfører.

