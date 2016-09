Administrerende direktør Arne Roland i CHC Helikopter Service advarer om at sikkerhetsnivået reduseres som følge av kutt i oljebransjen.

De siste årene har helikopterselskapene som opererer i Norge, redusert staben kraftig, og Roland sier til Dagens Næringsliv at sikkerheten er i ferd med å påvirkes negativt.

– Ordinært sikkerhetsarbeid blir utført, men vi har ikke lenger tid og ressurser til å utføre ekstraarbeid utover det, sier Roland. Han knytter endringene til nye krav fra oljeselskapene om å kutte kostnader og redusere aktiviteten.

– Sikkerhetsnivået er nå under press, sier han.

Erik Hamremoen er daglig leder for flysikkerhet i Statoil. Under luftfartskonferansen på Sola snakket han som leder av et samarbeidsorgan for flysikkerhet i organisasjonen Norsk olje og gass.

– Vi tar Rolands bekymringer på alvor. Jeg mener vi ivaretar sikkerheten og har ingen indikasjoner på at den økonomiske situasjonen i helikopterbransjen går ut over sikkerheten i dag, sier Hamremoen.