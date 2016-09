Påtalemyndigheten anker ikke frifinnelsen av Berge Gerdt Larsen.

Det opplyser statsadvokatene i en pressemelding.

Dermed er nå frifinnelsen av Berge Gerdt Larsen rettskraftig.

– Dette innebærer at han nå er å anse som uskyldig i de forhold han var tiltalt for, skriver statsadvokatene Elisabeth Deinboll og Jan-Inge Wensell Raanes i pressemeldingen.

Berge Gerdt Larsen ble først dømt i Bergen tingrett, men frifunnet av Gulating lagmannsrett 31. august i år. En dom fra lagmannsretten kan kun ankes på grunnlag av feil lovanvendelse eller saksbehandlingsfeil. Det har statsadvokatene kommet frem til at de ikke ønsker å gjøre.

– Etter en helhetsvurdering har påtalemyndigheten besluttet å godta lagmannsrettens frifinnende dom, skriver de.

På spørsmål om statsadvokatene har konferert med riksadvokaten før de to sin besluttning nøyer Wensell Raanes seg med å konstantere at det er deres beslutning. Han vil heller ikke si noe om denne frifinnelsen har ført til noen form for intern evaluering som kan ha verdi for påtalemyndighetene i ettertid.

Statsadvokat Wensell Raanes ønsker på dette tidspunktet heller ikke ha noen mening om frifinnelse både i denne saken og den store Transocean-saken vil få noen betydning for påtalemaktens vilje til å gå inn i nye store økonomiske saker.

