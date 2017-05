For to år sidan ransaka dei kontoret hans. No har Økokrim tatt ut tiltale mot eksadvokat Orrem.

Jon Eilif Orrem skal ha forsynt seg av klientmidlar for over to millionar kroner og lurt ein lokal investor for langt meir. No har Økokrim tatt ut ein fire sider lang tiltale mot den tidlegare bergensadvokaten.