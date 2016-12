Blåmandag for tomtefestere i Eidsvåg

FOR DYRT: - Jeg tror ikke de nye eierne av Eidsvåg Fabrikker AS får solgt særlig mange av festetomtene med det prisnivået de har lagt seg på. Her må beboerne gå sammen for å få prisene ned, sier Svend Albertsen som er en av dem som har festetomt eid av Eidsvåg Fabrikker AS. FOTO: Rune Nielsen