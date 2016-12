Oslo (NTB-Christofer Kjos Gabrielsen): Hovedindeksen på Oslo Børs steg 12,1 prosent i 2016, noe som er den største børsoppgangen i løpet av ett år siden 2013. Målt i kroner var omsetningen lavere enn i 2015.

2016 har vært et godt år for aksjeeierne på børsen, men fikk en bratt start. I januar falt hovedindeksen 8,1 prosent, det største kursfallet i løpet av en måned siden mai 2012. Det har i løpet av året vært to måneder med kursfall, og året ble avsluttet med seks måneder med kursoppgang.

Årets siste handelsdag klarte ikke å leve opp til det gode året. Hovedindeksen steg 0,36 prosent til 683,87 poeng etter rekordnoteringen torsdag.

Flere selskaper var med på å hindre en ny toppnotering på børsen fredag, ikke minst Marine Harvest (-0,7), Statoil (-0,8), DNB (-0,5) prosent, Telenor (-0,9), Yara (-0,3) og Aker BP (-0,3).

Selskapene som skiller seg ut med et positivt fortegn, er Orkla (+0,4), Norsk Hydro (+0,1), PGS (+1,3) og Frontline (+0,8).

De viktigste europeiske indeksene gjorde motsatt av den norske, og endte året i pluss. FTSE 100 i London steg 0,2 prosent, mens CAC 40 i Paris gikk opp 0,3 prosent, og det samme gjorde DAX 30 i Frankfurt.

Nordsjøoljen ble fredag ettermiddag omsatt for 56,57 dollar per fat på spotmarkedet, mens amerikansk lettolje ble solgt for 53,62 dollar fatet.

Steg mer enn andre børser

– Politiske overraskelser og stigende olje- og laksepriser preget børsåret 2016. I juni ble aksjemarkedet tatt på sengen av britenes EU-nei. Donald Trumps valgseier i november var en like stor overraskelse. Begge valgene skapte store, men kortsiktige kurssvingninger, sier kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs.

Oslo Børs steg mer enn andre børser, til sammenligning steg Stockholm-børsen 4,7 prosent, DAX 30-indeksen klatret 6,9 prosent i 2016, FTSE 100-indeksen 14,4 og S&P 500-indeksen 9,8 prosent.

– Hvis vi tar hensyn til at den norske kronen har styrket seg mot de fleste andre valutaer i 2016, særlig britiske pund, og måler avkastningen i kroner, har sparing i norske aksjer vært enda mer lønnsomt sammenlignet med andre børser, sier Aase.

Sjømat, olje og finans har bidratt mest til kursoppgangen, med sjømat som årets vinnerbransje med en oppgang på 56,4 prosent. Grieg Seafood, Norway Royal Salmon og The Scottish Salmon Company har alle avkastning på mer enn 100 prosent.

I gjennomsnitt ble det handlet aksjer for 4,15 milliarder kroner fordelt på 92.300 handler hver dag i 2016. Dette var 10,5 prosent mindre enn i 2015, målt i kroner.

Beste og dårligste aksjer

Av de beste aksjene å eie på Oslo Børs i 2016 troner det lille oljeselskapet Norwegian Energy Company på toppen. Med en børsverdi på drøyt 1,6 milliarder kroner nå, har det mer en doblet seg i løpet av et par dager i midten av desember, skriver hegnar.no.

På de to neste plassene kommer bioteknologiselskapene Nordic Nanovector og PCI Biotech Holding.

I den motsatte enden finner vi Prosafe, som med en avkastning på -97 prosent, ble en katastrofe for aksjonærene.

Søppelselskapet RenoNorden, som regnet feil på mange prosjekter i fjor, har også fått en skikkelig smell. Solon Eiendom inntar den siste lite gjeve pallplasseringen.

Det ble i år notert til sammen 17 nye selskaper på børsen. (©NTB)