Telenors bedriftsforsamling ser alvorlig på uenigheten i styret og lekkasjene fra selskapets behandling av flere saker.

De 15 medlemmene i Telenors bedriftsforsamling møttes onsdag etter den kraftige uroen de siste ukene.

Forsamlingen sier den er tilfreds med at styret har konkludert, og den har tillit til at styret og administrasjonen kan konsentrere seg om videreutviklingen av Telenor, skriver Aftenposten.

I onsdagens møte fikk forsamlingen en grundig redegjørelse av styreleder Gunn Wærsted om styrets arbeid i høst, samt uttalelsen som styret kom med etter styremøtet sist uke.

Redegjørelsen inkluderte spesielt de sakene som i de siste ukene er omtalt i mediene.

Wærsted bekreftet uenighet

«Bedriftsforsamlingen ser alvorlig på det som kan synes som omfattende lekkasjer fra selskapets behandling av krevende og sensitive saker. Dette svekker tilliten til selskapet og gjør arbeidet for styret og administrasjonen unødvendig krevende», uttaler de onsdag kveld.

Bedriftsforsamlingen er tilfreds med styrets samlede oppslutning om tillit til konsernsjef Sigve Brekke. Det gjelder også prosessen og oppslutningen om konsernets strategiske utfordringer fremover.

Etter over en uke med uro rundt toppledelsen i Telenor møtte konsernsjef Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsted opp i en pressekonferanse onsdag for en uke siden.

Terje Bendiksby, / NTB scanpix

– Det har vært en uenighet i styret knyttet til konsernsjef Sigve Brekke. Det er ikke riktig at det har vært en avstemming om konsernsjefens stilling, men det er riktig at det har vært en prosess, sa Wærsted på pressekonferansen.

Etter et to dager langt styremøte sendte Telenor-styret tirsdag kveld i forrige uke ut en børsmelding om at styret fortsatt har tillit til Brekke og mener han er den rette til å lede selskapet.