MANGE HENDELSER: Det har vært 13 hendelser på Goliat-plattformen på et halvt år. Bildet er fra en helikopterlanding på den 65.000 tonn tunge Goliat-plattformen i april i år. FOTO: SCANPIX

Arbeidsministeren ser på strengere tilsyn med oljeselskapene

Etter en rekke hendelser på Goliat-plattformen ber arbeidsminister Anniken Hauglie (H) om et møte med direktøren for Petroleumstilsynet for å diskutere sikkerheten i oljebransjen.