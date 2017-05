HALDNINGSENDRING: Advokat Nina G. Sandnes bestemte seg ikkje akkurat for å verta partnar då ho hadde ein toåring heime.– Derfor er eg glad for at me har laga eit mentorprogram for bransjen. Med støtte og rettleiing kan ein forhåpentleg halda på fleire kvinner òg til topps, trass i utfordringane som ligg i kombinasjonen av mor-partnarrolla, seier Sandnes (i midten), ein få kvinnelege partnarar i Bergen. Her med senioradvokatane Cecilie Koch Hatlebrekke (til h.) og Torhild M. Skoge (til v.).– Det er ein ny vind i bransjen, seier Hatlebrekke. FOTO: Rune Sævig