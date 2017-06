FORVENTET: Lagmannsretten mener restauranthuset er verdt 334 millioner kroner og tomten 40 millioner. I tillegg kom saksomkostninger og renter siden oktober 2013.– Det var forventet at Hove anket, men med det trange nåløyet Høyesterett har, var en anke av hele dommen mer overraskende, sier Knut Jørgen Hauge (til v.). FOTO: Marita Aarekol (arkiv)

– Hove må bare anke så mye han har råd til

Knut Jørgen Hauge er ikke overrasket over at Geir Hove nekter å godta prisen som retten har bestemt for Zachen-bygget. Men også Hauge er misfornøyd, og krever mer penger.