Byggeboom av hoteller i Bergen kan utløse prisras og kraftig fall i belegget, ifølge hotellanalytiker.

Som DN skriver i sitt hovedoppslag tirsdag, vil det på kort tid komme 3000 nye hotellrom i byen og på Flesland.

– Salget må kraftig opp

Den heftige økningen er på nærmere 70 prosent siden i august i fjor, og kan få alvorlige følger for hotellmarkedet i Bergen.

– Hvis Bergen ikke klarer å tiltrekke seg flere hotellgjester, vil belegget synke til 40 prosent i 2020 og hotellene vil i tillegg oppleve et kraftig prisfall. Dersom hotellene i 2020 skal ha samme belegg som i 2016, det vil si vel 65 prosent, må byen selge 650.000 til 700.000 flere romdøgn, sier Peter Wiederstrøm.

Hvis tallene til Wiederstrøm stemmer, viser DNs kartlegging at det vil være behov for over én million flere gjestedøgn i 2020. Da regner man med vel 1,5 gjest per romdøgn.

– Det er ikke realistisk, for å si det forsiktig, sier Wiederstrøm.

Agnete Brun

Til tross for en strålende sommer i fjor, klarte hotellene i Bergen bare å øke romsalget med en drøy prosent, skriver DN.

– Det er svære tall

Reiselivsdirektør Ole Warberg i Bergen sitter på samme anslag som Wiederstrøm. Om belegget skal komme tilbake til gamle høyder, det vil si vel 70 prosent, trenger Bergen å nær doble antall gjestedøgn fra fjorårets 1,75 millioner frem til 2024.

– Det er svære tall. Vi må overgå oss selv med en vekst hvert år som er langt høyere enn noen gang.

Som BT skrev i februar, blir det nok av overnattingstilbudet rundt området Flesland lufthavn. Antall hotellrom ved terminalen ble økt med 60 prosent på kun to måneder.

– Det er klart at det er noe unormalt at det åpnes 608 nye hotellrom på så kort tid, men vi er vant til konkurranse fra Scandic-kjeden, så det er ingenting nytt, sa hotelldirektør Erlend Fardal Lunde ved Comfort Hotel Bergen Airport da.