Utsiktene har vært grå og fuktige, men nå er meteorologene mer optimistiske.

– I beste fall kan det bli en god del sol, ja. De automatisk genererte dataene i værmeldingene som ligger på nettet har en tendens til å være litt optimistiske, men dette kan også slå til, sier meteorolog Gunnar Livik ved Vervarslinga på Vestlandet.

50 prosents sjanse

Det som kan redde påsken er kald nordavindstrekk. Om vinden kommer fra nord, vil det verste ruskeværet blåse bort. I motsatt fall kan vi regne med fortsatt mange gråværsdager.

– Ut fra de siste langtidsprognosene, mener vi at det er 50 prosents sjanse for at påsken blir solrik. Det er ikke lett å melde vær slik det ser ut nå. Lavtrykkene ligger klare og kan ødelegge, men vi kan jo håpe på at nordvesten gir oss sol. Det blir i så fall kalde dager. Kanskje ikke mer enn fem-seks grader på dagtid, sier Livik.

Vinden en nøkkelfaktor

Storm-meteorolog Roar Ingen Hansen ser også at det er en god del lavtrykksavktivitet vest for Bergen inn mot påskeuken, men han avskriver ikke godværet likevel.

– Lavtrykkene kan bevege seg i en mer sørlig bane og komme inn over Sør Norge og videre mot Danmark. Slår dette til vil vi kunne få lange perioder med sol og fint vær i påsken, men det er vanskelig å si noe sikkert ennå.

Eirik Brekke

Østlandet varmere

Hansen peker også på vinden fra nord som en nøkkelfaktor om Bergen skal få godvær i påskedagene.

– Østlandet ser ut til å få flere dager med femten-seksten grader og sol i påsken. Her kan det bli svært vårlig, men dette varselet må også tas med en klype salt. Slår det til at lavtrykkene kommer inn lenger sør for Bergen, så kan Oslo og omegn likevel få gråvær, mens Bergen får mer sol. Det er ingen grunn til å flykte østover ennå, sier Hansen.

Sludd og snøbyger

De to meteorologene er enige om været i Bergen kommende helg. Det blir fortsatt grått, vått og mildt. Ut på søndagen er det muligheter for litt lettere vær. Da blir det også kaldere.

– I begynnelsen av neste uke ventes sludd og muligheter for snøbyger, men så vil altså vindretning vær en avgjørende faktor for hvordan påsken blir, sier Storm-meteorologen.

Påsken i de nære fjellområdene vil i de første påskedagene få påfyll av snø, men også her er det håp om soldager dersom vinden blåser lavtrykket sydover.