– Det er mange spørsmål fra rumenerne. Nå i formiddag prøver vi å gi dem svar, sier Sebastian Schwalbach i Kirkens bymisjon.

Rumenske tiggere er utrygge og urolige etter NRK-dokumentaren Lykkelandet, som fokuserte på tigger- og prostitusjonsvirksomheten blant romfolk i Bergen. Dokumentaren tegnet et bilde av en virksomhet organisert av kriminelle.

Lukket visning

– Visningen er lukket for pressen. Vår oppgave nå er å gi rumenerne informasjon i trygge omgivelser. Etter at dokumentaren ble vist tirsdag, har vi hatt det svært travelt med forklare innholdet via tolk. Nå går vi grundigere til verks, og har et stort innrykk av rumenere til visningen, sier Schwalbach, som er ansvarlig for akuttovernattingen i Kirkens bymisjon.

Bymisjonen og Robin Hood-huset jobber tett sammen. De siste dagene har samarbeidet vært konsentrert om å bistå rumenere som føler seg uglesett av byens befolkning.

Marita Aarekol (arkiv)

– Må gi dem sikkerhet

– Det viktigste nå er at vi får fred til å formidle innholdet i dokumentaren. Vi registrerer mye engstelse. Vi oppfordrer politi og politikere til å tenke seg godt om før de iverksetter tiltak i forhold til tigging i Bergen, sier daglig leder Marcos Amano ved Roobin Hood-huset.

Samtidig håper han at politiet vil opprettholde nødvendig sikkerhet rundt rumenerne som befinner seg på gaten.

Ekstra øye med tiggermiljøet

Visepolitimester Olav Valland sier at politipatruljene er orientert om at det skal holdes et ekstra blikk på tiggermiljøet etter stemningsskiftet som har skjedd i forhold til rumenerne.

– Samtidig må vi understreke at det ennå ikke er kommet noen anmeldelser om sjikane, sparking, spytting osv. slik mediene har referert. Slik oppførsel er uansett ikke akseptabelt enten det blir anmeldt eller ei.

– Folk har krav på respekt og rettsikkerhet enten de er med i en kriminelt miljø eller ei, sier Valland.