Mannen trodde han skulle møte en 12 år gammel jente for sex, men ble lurt. Politiet skal ha funnet overgrepsbilder hos ham.

Mannen skal ha møtt opp på Torget i Bergen for å treffe en 12-åring han ville ha sex med. Men det hele var en felle, og mannen ble pågrepet. Nå vil politiet varetektsfengsle ham.

Avslørt av aksjonister

Politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt bekrefter at mannen ble pågrepet etter å ha blitt avslørt av organisasjonen Barnas trygghet.

Gruppen utgir seg for å være barn, og avtaler møter med menn som vil ha sex med dem. Når personene møter opp, blir de konfrontert av Barnas trygghet. Tidligere har gruppen filmet møtene og lagt filmene usladdet ut på nettet.

Se video: Her blir han pågrepet mens han chatter med pedofile

Gruppen skriver selv at mannen trodde han skulle møte en 12 år gammel jente som han ville ha sex med i et solstudio. Barnas trygghet har lagt ut et sladdet bilde av mannen som står på Lido-hjørnet i Bergen sentrum.

Avhørt i går

Mannen ble pågrepet, og politiet ransaket boligen hans. Der mener de å ha funnet bilder av seksuelle overgrep mot barn.

Mannen satt i går i avhør hos politiet. Han er siktet for såkalt grooming (barnelokking), og for besittelse av overgrepsmateriale.

Hans forsvarer, advokat Steinar Yndestad, reagerer sterkt på at mannen ble lurt i en felle.

– Det er helt på trynet å holde på på den måten. Dette er en gruppe som fremprovoserer og prøver å skape straffbare forhold, sier forsvareren.

Mannen nekter straffskyld.

– Så vidt jeg vet er det ingen reelle ofre for grooming i denne saken, kun en fiktiv 12-åring. Jeg stiller meg uforstående til at det skal være grunnlag for å fengsle ham.

Fikk bot

Det er straffbart å avtale møter med barn under 16 år hvis hensikten er å begå overgrep og man har kommet frem til møtestedet. Strafferammen er ett års fengsel.

Selv om politiet pågrep mannen som følge av aksjonen fra Barnas trygghet, mener de gruppen går over streken.

– Vi vil absolutt ikke oppfordre til denne type aksjoner. Det er politiets oppgave å etterforske. Slike metoder kan føre til at bevis blir ødelagt, og at de dermed ødelegger saken for politiet, sier politiadvokat Knutsen-Berge.

Dagens fengslingsmøte ble utsatt fordi politiet ikke hadde bestilt tolk. Da tolken var klar, viste det seg at han snakket et annet språk enn den siktede mannen. Dermed ble rettsmøtet utsatt.

Grunnleggeren av Barnas trygghet, Stig Kalsnes, er tidligere blitt bøtelagt etter å ha lagt ut en film av en mann som blir beskyldt for å være pedofil. Støttespillerne samlet raskt inn penger til boten på 6000 kroner. I ettertid har gruppen begynt å sladde personene.