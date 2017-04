40 dagers filmferd langs Norges kyst la grunnlaget for denne filmen. – Det skal være episk, med store følelser, sier filmskaperen.

– Det er ingen som har det vi har, den kombinasjonen av det norrøne og det trolske landskapet med fjorder og fjell. Det er unikt. Det finner du ingen andre steder i verden.

En lettere panegyrisk filmskaper Grim Berge snakker om prosjektet de har gjennomført sammen med Visit Norway. Fra fly, helikopter, droner og annet har de filmet destinasjoner fra Lofoten til Kristiansand. Resultatet ser du i den fem minutter lange filmen øverst i artikkelen.

Natural Light Earth (NLE)

Natural Light Earth (NLE)

– Ufattelig vakkert

Berge i selskapet Natural Light AS hadde nettopp vært 500 dager i utlandet og filmet reisedestinasjoner da han kom tilbake til hjemlandet.

– Vi kom tilbake til Norge og Bergen, og startet egentlig med å gjenoppdage både landet og byen litt. Hvor ufattelig vakkert det er. Kanskje vi så ting med nye øyne.

Den første filmen de lagde har BT publisert tidligere, og viser «gulltåken» over Bergen. Sammen med Sven-Erik Knoff ønsket Berge å lage flere lignende prosjekter, og kom i kontakt med Visit Norway. Det ble starten på prosjektet som skulle fange alt som er karakteristisk og ikonisk for Norge.

– Da tenkte vi på historiske landemerker, vikinger, stavkirker, men vi ville også ha med det som er ikonisk fra moderne tid. Gå på tur i fjellet, gå på ski, spille fotball på en bane på kanten av et svaberg mot havet.

Natural Light Earth (NLE)

Natural Light Earth (NLE)

Droner og småfly

Gjennom 40 dager dro de gjennom landet fra Lofoten til Kristiansand. Noen steder oppholdt de seg lenge. Underveis har de lagt ut filmer som har fått lokal oppmerksomhet. Berge sier mye av ideen bak prosjektet var å vise frem Kyst-Norge om vinteren.

– Svabergene, fjordene, havnene. Det er det som er fremtredende i denne filmen.

Filmmetodene er mange og ulike. Her har de brukt drone, helikopter, småfly og flere forskjellige former for timelapse.

– Vi lager film slik vi liker å gjøre det. Det skal være ganske episk, med store følelser. Litt sånn Lord of The Rings-aktig.

Natural Light Earth (NLE)

Harde vikinger

I filmen er også modellen og TV-personligheten Enok Groven med som viking, et tema som går igjen hele veien. Det forklarer Bergen slik:

– Det er en del av det ikoniske med Norge. Jeg har reist i 75 land, og uansett hvor du er, når du forteller at du er fra Norge, så svarer de: ah, vikingene! Det er noe alle kjenner til og en stor del av identiteten vår. Vi ville filme hardhausene, hvordan det er å bo i dette ganske værharde landskapet.

Visit Norway skal nå spre filmen i så mange kanaler som mulig, og Berge håper flest mulig får sett den og deler den.

– Vårt mål med dette er å vise hvor unikt landskapet er. Det er vakre steder overalt i verden, men det som er spesielt med Norge er hvor unikt landskapet er.

Neste prosjekt de går i gang med blir en filming av Bergen.

Natural Light Earth (NLE)

Natural Light Earth (NLE)

Sammenfallende interesser

Hans Petter Almo i Visit Norway sier det var flere grunner til at de ville være med på prosjektet.

– Den viktigste grunnen er at vi ønsker å forlenge sesongen for når folk kommer til Norge. At det ikke bare blir høysesongen, men også kuldesesongen. Da er vi på jakt etter godt materiell fra vinteren, utover det vi har fra alpint og langrenn.

At Berge og selskapet skulle reise langs kysten om vinteren og filme passet dem derfor helt utmerket. Foreløpig har de lastet opp videoen som Berge har produsert på sine sosiale medier, men i kontrakten har de fått tilgang på bildene og videoene.

– Vi kommer til å få en tilpasset versjon som vi bruker når vi skal markedsføre Norge inn mot neste vintersesong, sier Almo, som ikke vil si hva de har betalt for videoen, utover at det er snakk om et «femsifret» beløp.