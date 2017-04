Selskapet som eier lokalene hvor en 68 år gammel mann falt og skadet seg stygt forrige uke ønsker høyere rekkverk, men byantikvaren er skeptisk til fasadeendringer.

Forrige fredag ble en 68 år gammel mann alvorlig skadet etter å ha falt utfor en balkong ved Øvre Ole Bulls plass. Balkongen ligger i andre etasje, rundt fem meter over bakken.

Nå vil selskapet som eier lokalene, «Den Gode Hensigt», sikre balkongen med høyere rekkverk.

– Arbeidet med å sikre balkongen er satt i gang. Mandag hadde vi befaring med arkitekt, og byantikvaren skal på befaring etter påske, opplyser forretningsfører i «Den Gode Hensigt», Ernst Hansen.

Vurderer begrensninger

Det eksisterende rekkverket er bare 65 centimeter høyt, ifølge Hansen.

Det er kun medlemmer av «Den Gode Hensigt» som har tilgang til å bruke lokalene ved Øvre Ole Bulls plass, og ulykken skal ha skjedd i forbindelse med et privat selskap.

– Vi må vurdere om vi skal legge begrensninger på bruk av balkongen, men jeg har ikke tenkt å forby noen å bruke den. Den må brukes med vett, sier Hansen.

Vil ikke erstatte rekkverket

Byantikvaren er på sin side skeptisk til å gjøre store endringer på bygningen fra 1883, men vil ikke konkludere med noe før de har vært på befaring.

– Huset har helt klart verneverdi slik det står nå. Balustraden er en viktig del av det arkitektoniske uttrykket, og vi kommer ikke til å anbefale at dette rekkverket skal erstattes. Hvis det i det hele tatt skal være aktuelt, må det i så tilfelle være en form for supplering til den eksisterende balustraden, sier byantikvar Johanne Gillow.

– Bør ikke sikkerheten komme først?

– Jo, men de antikvariske verdiene skal også telle. Det vil alltid være en løsning å stenge balkongen, men det vil vi helst unngå. Som regel finner vi løsninger hvor man klarer å ivareta både sikkerheten og de antikvariske verdiene. Det gjør vi nok i dette tilfellet også, sier byantikvaren.

Ikke mistanke om noe kriminelt

Den 68 år gamle mannen var bevisstløs da politiet kom til stedet fredag kveld. Lørdag formiddag meldte Haukeland universitetssykehus at mannens tilstand ikke lenger er kritisk, men alvorlig.

Etter ulykken har politiet opprettet sak. Det skal ikke være mistanke om noe kriminelt og politiet beskriver hendelsen som en fallulykke.

Jannike Bremar Johannessen, leder for voldsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, sa til BT tidligere i uken at de rutinemessig har henvendt seg til kommunen for å undersøke de tekniske aspektene ved bygget nærmere.

Plan- og bygningsetaten bekrefter at de arbeider med saken.

– Dette er et eldre bygg og balkongen er nok mest sannsynlig oppført i henhold til regelverket som var gjeldende den gang, sier leder for jus- og tilsynsavdelingen ved etaten, Ulf Sæterdal.

Kommunen kjenner ikke til at det tidligere skal ha skjedd ulykker i tilknytning til balkongen.