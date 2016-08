Torsdag forsvann faren (76) frå sjukeheimen. No ønskjer Sture Distad GPS-sporing av demente i Bergen.

Torsdag blei ein 76 år gammal mann sakna frå Ladegården sjukeheim. Neste dag blei mannen funnen våt og kald, men i elles god behald i Nye Sandviksvei.

Mannens son, Sture Distad, vil no setje fokus på GPS-sporing av demente i Bergen. Han meiner sporing gjev pasientar større tryggleik og livskvalitet, i tillegg til at ein kan spare politiet og kommunen for ressursar ved til dømes store leiteaksjonar.

- I Bergen er det ifølgje politiet relativt ofte søk etter demente. Det var ubehageleg då far forsvann, og saka kunne fått eit anna utfall hadde det skjedd om vinteren, seier Distad.

Han peiker på at det i Danmark er blitt lagt til rette for GPS-sporing av demente gjennom lovendring.

- GPS vil kunne auke livskvaliteten til brukarane, slik at dei kan bevege seg friare. Fysisk kan jo demente vere friske, seier Distad.

Han skryt stort av politiets og sjukeheimens innsats i leitinga etter faren, men trur at bruk av teknologi som GPS, kunne minska samfunnets ressursbruk.

- Då vil ein lokalisere pasientane mykje fortare, seier Distad, og legg til at faren var svært glad over å bli funne.

Tal på demente vil auke

Ifølgje Nasjonalforeininga for folkehelse er det kring 77.000 personar i Noreg med demens. Talet er venta å doble seg innan 2040.

- Vi veit at eldrebølgja kjem, og såleis at forsvinningssakene vil eskalere. Kvifor vente, og ikkje ta det i bruk, spør Distad, som meiner at fordelane for pasienten er langt større enn ulempene.

Det er vanskeleg å seie kor mange demente som forsvinn årleg, men tal frå Danmark syner at 15 demente døydde mellom 2013 og 2014 etter å ha forsvunne. Mellom 2007-2008 var 112 personar med demens ettersøkt, skriv Nationalt Videncenter for demens.

- Eg håpar at ting blir annleis når eg sjølv er gammal. Eg veit at sjukeheimar har knappe ressursar, men det bør vere eit forsvarleg system som famnar alle demente som vil vere i aktivitet, seier Distad.

Prosjektet Trygge Spor, som varte frå 2011 til 2015, forsøkte GPS-sporing av demente i fem kommunar. Resultatet blei auka tryggleik, fridom og livskvalitet, både for demente og for pårørande. Men i Bergen kommune er GPS-sporing førebels lite nytta.

Fakta: Demens Demens skuldast sjukdom i hjernen. Dei vanlegaste symptoma er at ein gløymer ting, og at det blir vanskeleg å uttrykkje seg og å orientere seg.

Mange opplev endringar i humør.

Demens er ikkje ein vanleg del av det å bli eldre, men skuldast sjukdom.

77.000 menneske i Norge har demens. Talet er venta å fordoble seg innan 2040.

Cirka 4000 menneske med demens er under 65 år.

Over 350.000 personar er pårørande for ein person med demens. Kjelde: Nasjonalforeininga for folkehelse

- Kommunen skal modernisere tilbodet

- Personleg tenkjer eg at GPS-teknologi er eit spennande område, med både fordelar og ulemper til bruk på demente. Men det er viktig å få grundig informasjon og erfaring før ein gjer ein endeleg vurdering, seier IKT-leiar i Bergen kommune, Kjell Århus.

Eitt av tiltaka Bergen kommune nyttar, er prosjektet Smart Omsorg, som starta i september i fjor. Målet er å modernisere kommunens helse- og omsorgstenester.

- Vi har eit pågåande pilotprosjekt der folk kan bestille såkalla tryggleikspakkar. Pakken inneheld ulike alarmar som pårørande kan bestille gjennom Bergen kommune, seier prosjektleiar Alette Hilton Knudsen.

Pakken er ikkje direkte linka til bruk på demente, sjølv om GPS er ein del av den. Så langt har 150 pakkar blitt selde. Hilton Knudsen er heilt klar på at samtykke frå pasient eller pårørande er strengt regulert i Noreg.

- GPS-teknologi må nyttast varsamt, der ein må setje seg grundig inn i lovverket, seier ho.

Les også Sjokolade kan redusere demensrisiko

- Trur sporing vil gje raskare funn

Styrar ved Ladegården sjukeheim, Kari Irene Hamre, er i utgangspunktet positiv til bruk av GPS-sporing.

- Vi har enno ikkje forsøkt dette, men er positive til hjelpemiddel som kan gjere tilsette og bebuarane trygge. Alle tekniske middel som kan trygge kvardagen, bør sjølvsagt vurderast, seier Hamre.

- Kunne mannens forsvinning vore unngått ved bruk av GPS?

- Det er vanskeleg å seie, men med sporing vil eg tru at sakna personar vil kunne bli funne etter kort tid, seier Hamre.

Les også Eldreomsorg i trøbbel

- Utelukkande positiv erfaring

Ved Åstveit sjukeheim har GPS blitt brukt på nokre få pasientar, med utelukkande positive erfaringar. Årsaka til at sjukeheimen først tok det i bruk, var knytt til situasjonen for ein enkelt pasient.

- Den første pasienten vi nytta GPS-sporing på, hadde hatt eit liv med mykje fart og fridom. Han opplevde det som frustrerande å vere inne heile tida. Personalet blei redde når han gjekk ut, og derfor kjøpte vi GPS, seier styrar ved sjukeheimen, Rolf Agnar Breistein.

Ved eit anna tilfelle forsvann ein mann på gåtur.

- Vi har nytta GPS-sporing for lite til å seie at dette er ein del av vårt tilbod. Det er framleis ikkje blant våre rutinar. Men ved dei høva der det har blitt brukt, er det blitt tryggare både for personalet og for pårørande, seier Breistein.

- Uvisse om kva som er lov

Personalet har forklart pasientane korleis GPS-en verkar, men nyttar han ikkje viss pasienten motsett seg dette.

- Pasientane er ikkje alltid samtykkekompetente. I tilfella der dei ikkje forstår, vil ein pårørande kunne gje samtykke, seier Breistein.

Breistein trur at årsaka til at GPS-sporing er blitt nytta så lite i sjukeheim, mellom anna er uvisse knytt til kva som er lov å gjere.

- Dette kjem av uklare signal frå Datatilsynet. I tillegg står det att ein del praktiske spørsmål, til dømes kven som har kapasitet til å leite, og om pasienten bør gå ute i trafikken. Men i prinsippet er eg positiv til meir bruk av sporingsteknologi, som eg trur det vil bli stadig meir av, seier han.

Datatilsynet: – GPS kan gje meir personvern

Helse- og omsorgsdepartementet kom med lovforslaget som opnar for bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i kommunars helsearbeid allereie i 2013.

- Slik reglane blei vedteke og forma er bra. Dersom folk er demente, kan det faktisk vere betre for personvernet at dei har GPS-sporing enn å bli følgt av ein pleiar heile tida, seier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Han understrekar at etikken krev ein ordentleg prosess med kloke vurderingar og klare kriterium.

- Ein blir ikkje dement over natta, og det kan ta fleire år før ein blir definert som dement. Det er derfor viktig at det blir teke individuelle avgjerder ovanfor den enkelte brukar, i samråd med pårørande, seier Thon.

Innebygd personvern

Til no har ikkje Datatilsynet fått klagar ved bruk av GPS-sporing av demente, noko Thon trur indikerer ein positiv effekt.

- GPS-sporing kan gje auka tryggleik og fridom for begge partar. Når det gjeld etikken, er det viktig at innebygd personvern ligg i den tekniske løysinga. Dette inneber til dømes at dei lagra opplysingane blir sletta etter kort tid, og at ein avgrensar kor mange som har tilgang til informasjonen GPS-en gjev, seier Thon.