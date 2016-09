– Det må være mulig å løse parkeringsproblemene knyttet til turistbussene som skaper kaos i sentrum, mener Jostein Bjørnson Myklebust.

Han er siviløkonom, satt i Bystyret på 80-tallet og var mangeårig medlem av 17. mai-komiteen i Bergen.

Servicesenter

– Jeg har selv bodd i Øvregaten og kjenner til problemstillingen rundt busskaoset på Vetrlidsallmenningen. Mitt forslag er at bussene parkeres på Koengen, og at man samme sted anlegger et servicesenter eller dobygg for turister. Et slikt bygg kan også komme godt med ved de mange utekonsertene i området, sier Myklebust, som omtaler seg selv som engasjert bergenser.

Fra Koengen tenker han at det kan skiltes en løype som han vil gi navnet «Bergen i et nøtteskall».

Attraksjonsliste

– Noen av våre viktigste attraksjoner ligger her, og slik ser jeg for meg turen:

Vi går opp Dræggsallmenningen der Mariakirken er severdighet nr. 1.

Vegg i vegg er Schjøtstuene. Severdighet nr. 2.

Videre bortover Øvregaten kan litt info om steinkjellerne og kålhagene bak Bryggen være nyttig. Severdighet nr. 3.

Et sveip oppover Nikolaikirkeallmenningen – Bergens gamle «red-light-district». Severdighet nr. 4.

Christi Krybbe skoler er en Norges eldste barneskoler. Severdighet nr. 5.

Deretter Fløibanen! Severdighet nr. 6

Etter Fløibaneturen kan løypen fortsette nedover forbi Kjøttbasaren. Like rundt hjørnet finner vi Hanseatisk Museum. Severdighet nr. 7!

Torget kan være den naturlige severdighet nr. 8.

Deretter blir Bryggen en klar severdighet nr. 9.

Er Statsraad Lehmkuhl på plass inntar den en god 10. plass.

Deretter svinger vi inn på gamle Norges administrasjons- og maktsenter, Bergenhus slott hvor Haakonshallen og Rosenkrantztårnet blir attraksjon 11 og 12.

Unngår busskaos

– Fortsetter man ned til porten på nordsiden, så er man igjen på Koengen. I denne løypen finner man attraksjoner av dels nasjonalt/internasjonalt format, sier Myklebust.

Han mener at litt bedre organisering av turistflommen i Bergen vil kunne gi mindre trafikkaos og opphoping av busser.

– Tanken har vært tenkt

Reiselivsdirektør Ole Warberg sier følgende om forslaget:

– Bergen kommune laget for noen år siden en idéplan med å parkere turistbusser på Koengen, og la passasjerer gå derfra. Konklusjonen var at det ikke var mulig å leie Koengen så mye og så lenge. I tillegg er det langt å gå til attraksjoner når man har en sightseeingtur i en felles gruppe i all slags vær.

Logistikksentral

Han sier at man i dag bruker Festningskaien til bussparkering for sightseeingbusser.

– Dette fungerer bra. Ellers går alle passasjerer i dag fra cruiseskipene både fra Jekteviken og fra Skolten og benytter allerede dagens info-materiell.

Reiselivsdirektøren er usikker på hvorvidt det er mulig å gjøre Koengen om til en logistikksentral.

– Men, det er alltid kjekt å se forslag til vandreforslag. Dette er ellers noe vi arbeider med i digitale sammenhenger. Toaletter mangler vi, så det er positivt å få flere toaletter på sentrale logistikknutepunkt.

Cruiseturister i dokø

Festningsforvalter ved Bergenhus festning, Vidar A. Stusdal Fyllingsnes, sier at Koengen er en parkeringsplass når den ikke er i bruk til store konserter.

– Det er Forsvarsbygg som eier Koengen. Den benyttes daglig av Forsvarets tjenestebiler og ansatte. Deler av p-plassen er også leid ut til private. I prinsippet er det mulig å tenke seg parkering for turistbusser hvis noen ønsker å åpne den diskusjonen, sier Stusdal.

Til forslaget om servicebygg eller dobygg på Koengen, svarer han:

– Vi inviterer gjerne kommunen til en diskusjon om hvordan løse toalettproblemene i byen. Her står lange køer av turister hver eneste dag i sesongen til de tre toalettene og to pissoarene vi har på anlegget.