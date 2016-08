Fredag ber politiet om at en mann varetektsfengsles. Han er siktet for befatning med ulovlige bilder av barn.

Fengslingsmøtet starter i Bergen tingrett klokken 12.45. Politiadvokat Lene Cecilie Tertnes Christiansen er svært ordknapp om saken.

- Jeg vil be om at rettsmøtet lukkes, men kan bekrefte at en mann er siktet.

Politiadvokaten ønsker ikke å opplyse om hva mannen er siktet for, men ut fra berammingslisten i Bergen tingrett er det snakk om ulovlige seksualiserte bilder av barn.

Tore Johan Sørland representerer den siktede mannen. Det har ikke lyktes BT å få kommentar fra ham.