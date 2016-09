– Vi har bilder som kan være med å identifisere tyvene, sier Bård-Tore Norheim ved Bergen sør politistasjon.

Det var tirsdag ved 13-tiden at politiet fikk melding om en eldre dame som var blitt frastjålet et verdifullt smykke.

Stoppet på gaten

– Den 97 år gamle kvinnen ble stoppet på gaten på Nesttun. To kvinner i prøvde å selge et smykke til kvinnen. De ville at hun skulle prøve smykket, og klarte samtidig å stjele smykket hun hadde rundt halsen, sier Norheim.

Etter å ha fått med seg smykket som hadde stor verdi for den eldre kvinnen, flyktet de to kvinnene via Bybanen mot sentrum.

– Vi har brukbar beskrivelse av kvinnene. Bilder og video som nå blir gjennomgått vil kanskje hjelpe oss med å kunne identifisere tyvene. De bar begge fargerike, lange skjørt. Etter tyveriet skal de ha dekket seg til med skaut, sier Norheim.

Aggressive tiggere

Han sier at man i det siste har fått melding om noen aggressive tiggere på Nesttun.

– Vi vet ikke om det er de samme som står bak dette, men det er et spor vi følger. Denne frekke og freidige utnyttelsen av eldre mennesker har vi blant annet fått beskrevet i programmet «Åsted Norge» på TV2 i det siste, sier Norheim.

– Se opp for «dørselgere»

Han sier at politiet også har fått melding om tilfeller av at eldre folk er blitt oppsøkt hjemme, og at «dørselgerne» har blitt mer truende og kommet inn i gangen.

– Vi kan ikke kalle det en trend, men det er etter hvert blitt en kjent metode å gå løs på eldre og forsvarsløse på denne måten.

Politiet vil foreløpig ikke gå ut med bilder eller video for å få hjelp til å identifisere smykketyvene.

– Det får vi vurdere senere i etterforskningen, sier Norheim.