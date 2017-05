SATSER PÅ EGNE KREFTER: – De internasjonale nettgigantene skaper null verdier for mitt hotell eller for Hardanger som region, sier Barbara Zanoni Utne (nummer to fra venstre). Til venstre Hans Edmund H. Utne, til høyre Edmund Utne og Ina Utne i den tradisjonsrike familiebedriften Ullensvang Hotell. FOTO: Jan M. Lillebø (arkiv)