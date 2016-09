- Nå raser det på steder der man ikke kunne forutsi det.

Lørdag rundt klokken 15.45 gikk det på nytt ras på E39 ved Dregøvatnet i Gaular kommune.

Trær, jord og stein sperret deler av veien, og den var delvis stengt utover lørdagskvelden.

Jens Henrik Wølke Friis kjørte forbi stedet like etter at raset var gått lørdag.

- Jeg og et par andre biler kjørte rolig forbi på høyre side. Jeg kom fra Førde. Mens jeg kjørte gjennom, så jeg at flere av dem som jobbet på stedet løp bort. Det raste nye steiner ned i veien. Det var litt skummelt, og jeg hadde nok ikke kjørt igjennom igjen, sier Friis.

Helt ny vei

Strekningen er splitter ny. Den nye veien mellom Vadheim og Sande åpnet med pomp og prakt 28. juni i sommer.

Da hadde den allerede opplevd et stort ras. 29. januar ble en lastebil som drev med asfaltering knust av et stort steinras, i samme område som lørdagens ras. Sjåføren slapp heldigvis unna med skrekken.

- Ja, det er nok noenlunde samme sted. Jeg klarer ikke å se på bildene nøyaktig hvor det siste raset har gått, men det er ikke langt unna der det første gikk, bekrefter Svein Reidar Dale i Statens vegvesen.

Han var prosjektleder under byggingen av E39 Sande - Vadheim. En av hensiktene med det nye veianlegget, var å sikre for ras. Det ble blant annet satt opp nye fanggjerder etter episoden i januar.

Les mer Lastebil knust av steinras på E39

- Gjerde kan ikke stanse stort ras

Da BT snakker med Dale, har han akkurat fått vite om lørdagens ras.

- Hva tenker du om at det har gått to store ras allerede, på en så ny vei?

- Nei, det viser seg vel at det nå går ras der man ikke kunne forutsi det. Været er i endring, og det raser der man ikke er vant til. Denne delen av veien er jo i et område der fjellsidene går høyt oppover, men vi hadde geologer på stedet for å finne rasutsatte områder, sier Dale.

Fakta: E39 Vadheim - Sande Offisielt er det to strekninger: E39 Dregebø–Grytås og Birkeland–Sande Nord 9,1 kilometer ny vei. 8300 meter veg i dagen og 800 meter tunnel. Kostnad: 575 millioner kroner Hensikt: Rassikring, utbedring og innkorting av veien og avlasting av trafikk i Sande sentrum.

Han forteller at det flere steder ble sprengt vekk rasfarlige masser i fjellsiden under arbeidet med den nye veien. Det ble også satt opp fanggjerder langs deler av strekningen. Raset lørdag gikk rett igjennom et slikt gjerde.

- Etter raset i januar utvidet vi fanggjerdene, men jeg vet ikke om dagens ras er gått der, eller på et område der vi hadde gjerder fra før, sier Dale.

- Er det noe hjelp i et slikt gjerde, når vi ser hva som skjedde i dag?

- Ja, de kan stanse en god del. Men det er klart, de er mer beregnet for situasjoner der det kommer enkeltsteiner eller små masser ned. Et stort ras er det ingen gjerder som kan stanse.

Går i samme trasé som før

Da den nye veistrekningen ble åpnet i juni, var honnørordene mange.

- Med dette får en vekk en av de dårligste strekningene på E39, sa fylkesordfører Jenny Følling på åpningsdagen.

Ordfører Mathias Råheim i Gaular fulgte opp:

- Nå er det slutt på støy og farlige situasjoner i Sande, sa han.

STATENS VEGVESEN

Etter to ras på strekningen, sier Dale at man selvsagt må vurdere om det er mulig å gjøre mer for å forhindre ras. Men å flytte veien, er umulig.

- På denne delen av E39 går veien i omtrent samme trasé som den gjorde tidligere. Det er så trangt mellom vannet og fjellsiden at det ikke er noen andre alternativer, sier han.

- Vanvittig nedbør

Ordfører Mathias Råheim sier han har tenkt på problemstillingen.

- Det er jo sørgelig når vi har fått kjempeflott ny vei, at den blir stengt på grunn av ras to ganger. Men samtidig har det ikke pleid å rase der før. Det har kommet noen vanvittige nedbørsmengder i det siste. Jeg vet ikke om det er så mye vi kan gjøre for å verge oss for rasene, sier Råheim.

Gaular-ordføreren ber likevel veivesenet vurdere på nytt om det er noe som kan gjøres.

- Fanggjerdene må jo settes opp igjen. Det er også en mulighet for at det var fullt bak fanggjerdet av rasmateriale fra før, og at dette raset derfor gikk over. I så fall må man få bedre rutiner på å inspisere gjerdene, sier Råheim.