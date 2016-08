Statens vegvesen går inn for Hemsedal foran Hardangervidda som hovedvei fra Bergen til Oslo.

- Debatten stopper nok ikke etter at vi har lagt frem dette i dag, sier vegvesenets Helge Eidsnes på pressekonferansen på Fleischers Hotel på Voss torsdag ettermiddag.

Fra før har regjeringen bestemt seg for å satse på E134 over Haukelifjell som én av de to hovedtraseene. Veidebatten har satt sinnene i kok på Vestlandet de siste årene. Interessegrupper for de forskjellige traseene har jevnlig angrepet hverandres argumenter.

Hva er best?

I dag ble det bestemt hvilken trasé vegvesenet mener bør bli den andre. Alternativene er riksvei 52 over Hemsedal eller riksvei 7 over Hardangervidda. Det er strekningen fra Gol til Voss som har vært under lupen til de statlige myndighetene. Konklusjonen de lander på er altså veien over Hemsedal.

I vegvesenets rapport står det at riksvei 52 er er vurdert som bedre enn riksvei 7 både når det gjelder «samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134».

Prosjektleder Morten Ask forklarer valget sitt til de fremmøtte på Voss i ettermiddag. Han sier at ingen av de to veiene per i dag har en standard som kan tilsi at de er egnet til å være en hovedtrasé til Oslo i fremtiden.

- Reisetid og transportkostnader er kjernen i problemstillingen, sier Ask, som også peker på trafikksikkerhet, rassikring og regional utvikling som sentrale momenter i vurderingen hos vegvesenet.

- Har ikke svart

Daglig leder i selskapet Hardangerviddatunnelene, Harald Victor Hove, er ikke spesielt fornøyd med konklusjonene til vegvesenet. Hove påpeker at et av hovedspørsmålene regjeringen ville ha svar på, da de ba om en ekstra vurdering av disse traseene, var hvilke regionale virkninger alternativene ville gi.

- Men i rapporten er dette momentet tungt nedvurdert. Dette betyr at oppgaven statsråden gav dem ikke er besvart etter vår mening.

Saken skal nå videre til regjeringen og til syvende sist er det stortingspolitikerne som skal bestemme endelig i denne saken. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) registrerer anbefalingen fra vegvesenet.

– Vi har fått et faglig innspill, og rapporten skal nå på lokal høring og gjennomgå en ekstern kvalitetssikring. Når dette er klart vil vi gjøre en politisk beslutning som vi kommer tilbake til i Nasjonal transportplan som legges frem til våren, sier Solvik-Olsen i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

- Dårlig for Bergen

En som nok er fornøyd i dag er fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) i Hordaland. Hun er blant dem som har tatt til orde for å vrake Hardangervidda til fordel for traseen over Hemsedal. Les mer om hennes begrunnelser for det her.

Leder for kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad (Frp), sier konklusjonen ikke er uventet.

- Men den er likevel dårlig nytt for Bergen.

Njåstad påpeker at det er når Nasjonal transportplan behandles i Stortinget at den endelige politiske avgjørelsen blir tatt.

- Alle som er opptatt av å knytte Norges to største byer tettest sammen må fremdeles stå på fremover, sier han, og kommer samtidig med et stikk mot Hestetuns tidligere uttalelser:

- Fylkesordføreren burde jo spilt på lag med Hordaland i denne saken.

- Kan ombestemme seg

Eidfjord-ordfører Anved Johan Tveit (Sp) nekter å gi opp kampen for å få lagt hovedveien til Hardangervidda. Han tror fremdeles at politikerne kan ombestemme seg.

- Faktisk var dette en mer positiv utredning for oss enn det tidligere utredninger har vært. Slik jeg leser denne rapporten, er det små marginer som skiller de to alternativene. Da kommer det an på hva du legger vekt på, sier han.

Han peker på at veien over Hardangervidda fremdeles er det korteste og raskeste alternativet mellom Oslo og Bergen.

- Og så mener vi at villrein-argumentet ikke er nok vektlagt. I dag kan man stenge veien på grunn av villrein. Det skulle tilsi at villrein er viktig, men vi føler ikke at det er vektlagt på langt nær nok i rapporten, sier Tveit.

Ordføreren vil ikke gi opp å påvirke politikerne om å velge Hardangervidda.

- Dette er fremdeles helt åpent, sier han.

Også Hove i Hardangerviddatunnelene er svært kritisk til at villreinutfordringen ikke er mer problematisert i vegvesenets valg av trasé.

- Villrein er ikke vektlagt i denne utredningen, verken den positive effekten som en lang tunnel under Rv.7 Hardangervidda ville få for villreinen eller de svært negative effektene som nedbyggingen av dagens barriere som Rv.52 utgjør mellom tamrein og villrein har. Dette er en vesentlig mangel som reduserer den faglige verdien av rapporten betydelig, konkluderer han.

Vil ha diagonal

Samtidig som det kjempes om hvilken av de to veiene som skal bli stamvei, er det en annen veitrasé som ligger i bakgrunnen og venter spent på utfallet av striden. Regjeringen har slått fast at E134 over Haukeli skal bli en av de to hovedveiene. Sterke interesser kjemper for å bygge en ny vei mellom Odda og Bergen.

Denne «armen» fra E134 mot Bergen kalles også Hordalandsdiagonalen, og vil forkorte reisetiden med mer enn en time og gjøre Haukelitraseen til den raskeste veien mellom Bergen og Oslo.

Dersom riksvei 7 blir valgt som stamvei, er det mye som tyder på at denne diagonaldrømmen brister, siden den da vil komme så tett opp til Hardangervidda-traseen at den blir overflødig.

I rapporten som vegvesenet la frem torsdag, kommenterer de denne problemstillingen på følgende måte:

«Dersom man velger rv. 52 over Hemsedal som den andre hovedvegforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet, er det åpent for senere å analysere alternative utbygginger av en arm til Bergen og effektene av denne. På den annen side viser følsomhetsanalyser at det ut fra et trafikkmessig og samfunnsøkonomisk perspektiv er lite hensiktsmessig å gå inn for både stor utbygging over rv. 7 over Hardangervidda og ny Hordalandsdiagonal».

- God løsning

Forkjemper for Hordalandsdiagonalen, Arnfinn Førsund, var svært fornøyd torsdag ettermiddag.

- Med dette valget av hovedvei er Hordalandsdiagonalen helt klart mer sannsynlig. Både Vegvesenet og ministeren har nå sagt at de vil se på veien til Bergen. Jeg håper de setter i gang utredningen så fort som mulig, sier han.

Samtidig vet han at mange er skuffet over at Statens Vegvesen ikke valgte Hardangervidda.

- Men jeg tror at dette kan bli en veldig god løsning. Vegvesenet vil satse på Hardangervidda som turistvei, og jeg håper at hele Hordaland nå samler seg om denne konklusjonen og ikke begynner med ny hestehandel og omkamp, sier Førsund.