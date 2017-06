– Vi opprettholder kokeanbefalingen, sier administrerende direktør Geir Bergflødt i Austevoll Vatn og Avløp SA.

Torsdag ble det oppdaget at en vanndoseringspumpe gikk fortere enn den skulle ved produksjonsanlegget i Austevoll. Dermed ble det dosert for mye alkalisk væske i vannet og resultatet ble et for surt vann.

Siden da har Austevoll Vatn og Avløp jobbet med å få ned PH-verdien, slik at vannet blir drikkelig og trygt.

– Vi har nå delvis friskmeldt vannet, men vi opprettholder en kokeanbefaling, sier Bergflødt til BT i 16-tiden fredag.

Venter på svar om bakterier

De frykter imidlertid at det skal ha kommet bakterielt vann inn i anlegget og har gjort en full prøvetaking av vannet. Tiltak ble så iverksatt, og den første analysen viser at syrenivået er tilfredsstillende.

De endelige lab-resultatene er ventet lørdag morgen.

– Hvis det skulle være bakterier i vannet, trenger de noe mer tid på å utvikle seg. Derav må vi alltid vente rundt et døgn på resultater fra slike vannprøver, sier Bergflødt.

Tror på full friskmelding

2300 kunder er rammet av problemene i Austevoll kommune. Alle er blitt varslet per SMS om at vannet er drikkbart og at de har en kokeanbefaling.

– Viser det seg at det ikke finnes bakterier i vannet, friskmelder vi vannet helt i morgen. Hvis ikke innfører vi kokevarsel, men det er ingen grunn til å anta at det skal skje, sier Bergflødt.

Mannskaper har torsdag kveld og hele natt til fredag jobbet for å sikre vannkvaliteten.

Vanntårn ble tappet ned

Vannreservoarene i Austevoll er myrete og at renseprosessen er relativt komplisert.

– Vann hentes fra Matvikvatnet og Kvednavatnet. Renseanlegget ligger ved Kolbeinsvik. Austevoll er helt flatt, så vi opererer med vanntårn. Disse blir nå tappet ned, sier direktøren.

Natt til fredag ble vannet som lå i rørsystemer kjørt ut og høydebassenger tømt.

Deretter ble vann produsert først i overløp, og deretter renset i renseanlegget. Vann er så blitt fylt opp igjen i ledningsnett og høydebasseng.

– Først da gjorde vi en full prøvetaking, sier Bergflødt.