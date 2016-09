Har satt ut vannposter.

Et vannledningsbrudd i C. Sundts gate natt til fredag fører til at beboere i fem blokker er uten vann.

– Vi håper å få orden på det snart, sier konsulent Kari Sørensen ved Vaktsentralen i Bergen kommune tidlig fredag.

Hun kan ikke si hvor mange beboere eller boenheter som er rammet. Ifølge henne er dette de aktuelle adressene:

Strandgaten 199

Strandgaten 201

Strandgaten 203 C

C. Sundts gate 51–53

C. Sundts gate 50–52

Vannposter

– Det er satt ut to vannposter som man kan hente vann fra, sier Sørensen.

– Hvor lenge vil dette vare?

– Jeg vet bare at de jobber med saken. Bruddet skjedde i 03.30-tiden i natt, og arbeidet med å fikse startet med en gang.

Ifølge vannposter ble det satt ut to vannposter liike før klokken 05 fredag morgen.

Kommunen oppdaterer med informasjon om saken HER.

– Seks-åtte timer

Vaktleder Håkon Fasting sier i 08-tiden at vannet fort kan bli borte «godt utover dagen».

– Vi snakker fort om seks-åtte timer før vi får reparert bruddet og kan sette på vannet igjen, sier Fasting.

– Hva skjedde?

– Det er rett og slett en vannledning som har knukket for oss. Det har ikke vært veldig stor pågang på telefon om dette. Det er vanskelig å si hvor mange som rammes av dette.