Kvinnen som politiet mener ble drept av ektemannen sin i Åsane i Bergen skal ha skrevet i et notat på mobilen at hun fryktet giftdrap.

Ifølge VG mener politiet at den 48 år gamle mannen tok livet av konen i april i år fordi hun ville forlate ham. Avisen skriver at etterforskerne har funnet et notat på konens mobil som var skrevet få dager før hun ble funnet død. Der står det at hun fryktet ektemannen og var redd for at han ville drepe henne med gift.

I tillegg kommer det angivelig frem av innholdet på mobilen at kvinnen ville bryte ut av ekteskapet, og at hun hadde sagt dette til mannen. Dette skal også et vitne som sto kvinnen nært ha bekreftet.

Tidligere er det blitt kjent at mannen høynet livsforsikringen til seg selv og konen et par uker før dødsfallet.

48-åringen ble pågrepet i helgen og ble mandag varetektsfengslet i fire uker. Han nekter straffskyld og har via sin advokat gitt uttrykk for at han stiller seg uforstående til siktelsen.

– Jeg skulle gjerne imøtegått VGs opplysninger, men er bundet av taushets-klausul i saken. Men omfanget av lekkasjer i denne saken er nå så stort at det ikke bare er til skade for min klient og hans barn, men også må være skadelig for etterforskningen, sier forsvarer Erik Johan Mjelde.