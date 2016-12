Uværet «Urd» tok godt for seg på Byfjellene. Mellom Fløyen og Fjellveien har flere store trær blåst over ende.

Jørgen Føllesdal er daglig leder av Bergens Skog- og træplantingsselskap. Han har ikke full oversikt over hvordan det ser ut på Byfjellene etter at «Urd» blåste over Bergen 1. og 2. juledag.

– Jeg var en tur i området rundt Fløyen og så at flere trær var blitt revet ned. Det er nok mange trær som ligger slik på Byfjellene nå, men full oversikt har jeg ikke, sier han.

Ifølge Frønsdal gikk det hardere ut over skogen da «Nina» herjet i 2013.

Trærne blir liggende til over nyttår. Da begynner arbeidet med å fjerne dem. Folk er nemlig på ferie i skog- og treplantingsselskapet for tiden.

– Vi får bare be turgåerne finne passeringsvei der stier og veier er sperret, ber skogvokteren.

En kvinne sendte BT flere biler onsdag. Hun hadde gått fra Fjellveien, opp Tippetue til Fløyen og ned igjen via veien mot Skansemyren.

– Jeg så flere store trær som lå veltet, både opp Tippetue og ned mot Skansemyren. Litt trist å se dette, men det viser jo naturens krefter, sier hun til BT.