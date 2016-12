Det varslede ekstremværet slo inn med orkan styrke og skapte kaos på Vestlandet. Rundt midnatt natt til tirsdag skal det være over.

Ekstremværet, døpt «Urd», nådde orkans styrke i 19-tiden mandag. Noen timer tidligere hadde kastevinder med samme styrke, langs hele kysten av Vestlandet, gitt et forvarsel om det som skulle komme.

Den kraftige vinden førte til veltede trær, taksteiner og skorsteiner som flagret og ramlet ned, båter som slet seg fra fortøyningene – samt stengte veier og fergesamband.

En periode under uværet var det heller ingen fly som kunne ta av eller lande på Flesland. Lufthavnen mistet også strømmen i en drøy time mandag ettermiddag, men det automatiske beredskapsanlegget slo inn til problemet var løst. En feil på en strømledning langs Fleslandveien var årsaken.

Mange naturskader meldt

Allerede tidlig mandag kveld meldte politiet i Hordaland at de hadde fått innrapportert en «god del naturskader» i form av takstein og bygningsplater som hadde løsnet, samt trær som falt ned i veien og over strømledninger.

– Vi har til enhver tid en 15–30 oppdrag som går på naturskader, sa Morten Kronen, operasjonsleder i politiet, like før klokken 21 mandag.

Bergen Foto og media

Da hadde han akkurat sendt mannskaper av gårde for å sjekke en melding om gjenstander som løsnet fra taket på togstasjonen i Bergen. Parallelt var folk fra Bergen brannvesen på vei til en kai ved Damsgård, der det ble meldt om en 45 fot stor seilbåt som slo mot land.

Kort tid senere ble det meldt at båten gikk ned.

– Vi kommer nok opp i en anselig mengde skader til slutt. Vi regner med natt til tirsdag går med til å rydde opp og få oversikt. Men til alt hell har vi så langt ikke fått meldinger om personskader, sa Kronen.

Heller ikke i Sogn og Fjordane hadde de mandag kveld fått vite om personskader.

– Det går litt i rotvelt og takplater og takstein som løsner, på det nivået der, sa operasjonsleder Inge Værøy ved politiets operasjonssentral i Sogn og Fjordane.

- Begynner å minke

Og i 22-tiden mandag kunne vakthavende meteorolog Frode Hassel ved Vervarslinga på Vestlandet be folk begynne å puste ut.

– Tendensen er klar, vinden begynner å minke. Det vil minke jevnt og trutt utover natten. Snart kan vi ikke kalle det ekstremvær lenger, sa Hassel da.

Toppen var rundt klokken halv ni mandag kveld. Da ble det målt orkan på Liatårnet på Sotra. Halvannen time senere var vindstyrken nede i liten storm.

I Bergen sentrum er det under «Urd»s herjinger målt vindstyrker på 15 meter i sekundet, med vindkast opptil 26 m/s.

Hassel anslår at ekstremværet vil være over på Vestlandet rundt midnatt natt til tirsdag.

Over 20.000 var uten strøm

Noe som mange har fått merke, er at «Urd» etterlot seg området frikoblet fra strøm. Hovedtyngden av strømkundene som ble rammet tilhører kraftselskapet BKK.

På et tidspunkt mandag kveld var over 20.000 BKK-kunder uten strøm mellom Os i sør og Masfjorden i nord. Kraftselskapet opplyste at noen kunne risikere å gå strømløse gjennom natten.

Verst skal strømkunder på Osterøy, i Lindås, Meland og Vaksdal ha blitt rammet. Strømbruddet rammet også husstander i Bergen, men det skal ha vært av kortere varighet.

Privat

– Det er i hovedsak sterk vind og trær som velter over linjene som er årsaken til strømbruddene, sa pressekontakt i BKK, Anne Mette Tuvin.

På det meste hadde BKK et tresifret antall montører ut for å ta seg av alle feilene.

På Os opplevde familien Sondergaard at elektrisiteten takket for seg rundt middagstider. Den ble borte i rundt to timer. Familien drøyde mørketiden med å spille Monopol i lyset fra en hodelykt.

– Strømmen forsvant veldig plutselig. Min far Jens vant spillet, sa Robin Christopher Sondergaard.

Vind som dreide over til å komme fra nord gjorde strømtrøbbelet enda større.

– Det gjør at enda flere trær velter over linjen, sa BKKs pressekontakt Tuvin.

– Vi håper på å få rettet flest mulig feil før midnatt natt til tirsdag, men antall feil har økt de siste timene. Sånn som det ser ut nå bør folk forbereder seg på at de kan bli uten strøm gjennom natten.

Trøbbel på veiene og med ferger

På veiene mellom øst og vest var det mandag kun Filefjell og Hemsedalsfjellet som lot seg passere, og da i kolonner. En periode mandag kveld var det også kolonnekjøring over Sotrabrua: Sterk vind førte til at kun mindre biler fikk passere, og de måtte slippes gjennom i én retning av gangen.

Også fergetrafikken ble hardt rammet på grunn av uværet. Listen over samband som ble midlertidig stengt og hadde redusert fremkommelighet ble etter hvert lang som et ondt år. Siste avgang på E39 fra Sandvikvåg gikk for eksempel i 15-tiden mandag.

Mandag kveld stengte E16 ved Langhelletunnelen på grunn av et veltet tre, men kunne åpne kort tid senere.

E39 over Stord ble sperret på to steder av samme årsak, ved Rommetveit og ved kommunegrensen mellom Fitjar og Stord. Da BT gikk i trykken mandag kveld, var problemene på E39 ikke ordnet opp i.