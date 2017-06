Unni Fjærestad (60)

– «Det er modige kvinner som går med hatt», var det en som sa til meg en gang. Særlig i årene mellom førti og femti var jeg modig og gikk mye med hatt. Jeg hadde fire til sommer og fire til vinter. Men så kom noen år der jeg fikk store utfordringer i livet. Da sviktet motet til å bruke hattene mine, men nå er lysten og motet tilbake. Jeg har alltid likt å være pyntet, og da er hatten en viktig del. Min mann har aldri vært noe særlig begeistret for hattene, han synes av og til at det blir litt for mye. Men det bryr jeg meg ikke om, fordi så mange smiler til meg og sier at det er så flott.