– Når det er finvær vil folk utsette bilturen fra fjellet. Det kan skape enorme køer, sier trafikkoperatør Albert Sherington. Han anbefaler å få hjemturen overstått tidlig.

Dra så tidlig som mulig, og i god tid før skiheisene stenger.

Det er rådet fra Vegtrafikksentralen på Vestlandet om en skal være helt sikker på å rekke kveldens Brann-kamp.

– Når det er finvær, slik som nå, vil folk utsette bilturen fra fjellet. Det kan skape enorme køer, sier trafikkoperatør Albert Sherington.

Forventer kork i Trengereid

Han legger til at det er vanskelig å anta hvor og når køen blir størst, siden dette varierer noe fra år til år.

– Vi kan imidlertid si med stor sikkerhet at det kommer til å bli kork inn mot rundkjøringen på Trengereid, slik det alltid blir.

Her møtes E16 og fylkesvei 7.

Statens vegvesen (skjermdump)

Hovedtipset er å motstå gledene ved finværet og sette seg i bilen.

– Det var mye trafikk søndag, og vi antar at det gjenstår en god del feriegjester som skal ned fra fjellet i dag, Sherington.

Klokken 10.30 er det helt stille på veiene, ifølge trafikkoperatøren.

Kø store deler av dagen

Søndag 1. påskedag var påskekøen ekstra lang, etter at en bil punkterte i Arnanipatunnelen i 22-tiden. Det førte til at Vegtrafikksentralen stengte tunnelen, og folk måtte stå over en time i kø.

Men allerede i 14-tiden begynte det å tikke inn meldinger om lange køer på E16 inn til Bergen.

Ifølge Tom Hansen, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen, var situasjonen på sitt verste rundt klokken 17.

– Men dette er som ventet. Ja, det er helt normal påsketrafikk. Det kunne vært verre, sa Hansen til BT.

Han har følgende råd til bilister som skal til Bergen på mandag.

– Hvis folk holder plassen sin i køen, går alt mye bedre. En må unngå hendelser forårsaket blant annet av hasardiøse forbikjøringer. Og så er det viktig å tette lukene. Jeg ser tendenser til at det blir litt for store luker. Da genererer en bare mer kø.

