Beboerne på asylmottaket for enslige mindreårige i Åsane må ut innen desember.

UDI legger ned 7000 mottaksplasser over hele landet. Grunnen er at det har kommet færre asylsøkere enn forventet i år, noe som har ført til at fire av ti mottaksplasser ikke i bruk, ifølge en pressemelding.

- Det er alltid leit å måtte legge ned mottak da det berører dyktige ansatte, mange lokalsamfunn, voksne beboere og barn. Men vi kan ikke forsvare økonomisk å ha en så stor ledig kapasitet, sier Christine Wilberg, avdelingsdirektør i UDI, i pressemeldingen.

10 mottak i UDIs region vest skal legges ned, blant annet mottaket for enslige mindreårige i Åsane.

Fakta: Disse mottakene i region vest skal legges ned Ordinære mottak: Klepp (150 plasser) Husnes mottakssenter (150 plasser) Øygarden (150 plasser) Høyland (150 plasser) Karmøy (150 plasser) Stryn (150 plasser) Bømlo (146 plasser) Mottak for enslige mindreårige: Førde (30 plasser) Sørbøvåg (40 plasser) Åsane (30 plasser)

- Det blir et usikkerhetsmoment for barna

Til sammen 1146 asylmottaksplasser forsvinner dermed i region vest. Mottaket i Åsane har 30 plasser. Ved utgangen av juli var 27 av plassene fylt opp, ifølge presserådgiver i UDI, Therese Bergwitz-Larsen.

- Det er veldig negativt for barna. De er i en sårbar situasjon og har ventet lenge på svar på sakene sine. Nå har de akkurat begynt på skole, og vet ikke hvor de skal bo fra desember. Det blir et ekstra usikkerhetsmoment for dem, sier advokat Aina Heldal Bøe.

Hun representerer flere av barna på asylmottaket i Åsane.

- Jeg forstår at de må legge ned der det står tomt, men på mottaket i Åsane er det fullt av ungdommer, sier Heldal Bøe.

- Vi vil sørge for en myk overgang

Til tross for at mottaket er nesten fullt, må det legges ned. Stig Arne Thune, leder for UDIs region vest, forteller at det er en helhetsvurdering som avgjør hvilke mottak som legges ned.

- Jeg skal ikke legge skjul på at pris er en viktig faktor i denne vurderingen, men det er ikke hele bildet, sier Thune.

Beboerne må nå flytte til andre mottak. Thune forteller at UDI vil prøve å flytte beboerne til så nærliggende mottak som mulig.

- Vi vil raskt orientere beboerne, slik at de kan få en forutsigbar hverdag der de vet hvor de skal bo. Flere har skole og fritidsaktiviteter, og det tar vi på fullt alvor, og vi vil sørge for en myk overgang til nytt bosted, sier Thune.

Ut innen desember

UDI skriver i pressemeldingen at de fleste asylmottakene har en oppsigelsestid på tre måneder. Det betyr at beboerne på asylmottakene må flytte innen 1. desember.

«Avhengig av antall asylsøkere og prognoser for 2017, vil det kunne bli aktuelt å legge ned enda flere mottak neste år», skriver UDI i pressemeldingen.