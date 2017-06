Utenriksdepartementet vil ha rettet feil i Erna Solberg-steinen i «Walk of Fame» på Nøstet. Årsaken er ukorrekt bruk av riksvåpenet.

Det var i midten av februar 2017 at statsminister Erna Solberg avduket sin egen stein med Norges riksvåpen på et fortau på Nøstet. Det har fått navnet Bergens «Walk of Fame».

– En særbergensk affære, sa en munter statsminister under avdukingen.

Det spesielle ved statsministerens stein var at denne inneholdt riksvåpenet under Solbergs navn. De fleste andre i steinene inneholder navn og en stjerne.

– Opp til eier å korrigere

Utenriksdepartementet har fått flere klager på bruken av riksvåpenet i Erna-steinen, og klagerne får støtte hos sentrale myndigheter. Ekspedisjonssjef Merete Fjeld Brattested i UDs avdeling for kultur og protokoll gjør det klart at bruken av riksvåpenet i bergensgaten er feil.

– Det er opp til eieren av steinen å ta initiativ til å korrigere den, men vi vil sette pris på at det ble rettet, skriver Brattested i en kommentar til BT.

Ikke forespurt

– Verken Utenriksdepartementet eller Statsministerens kontor var forespurt om bruk av riksvåpenet eller utformingen av steinen i Bergens «Walk of Fame».

– Bruk av riksvåpenet er forbeholdt statens myndigheter i utøvelsen av deres offentlige virksomhet, skriver Brattested i sitt svar til en av klagerne.

Forskrift av 1927

Protokollsjefen viser til at riksvåpenet også kan brukes til dekorasjon, belærelse eller lignende, ifølge forskriften bruk av riksvåpenet fra 1927.

– Plasseringen av riksvåpenet i forhold til annen tekst på steinen i «Bergen Walk of Fame» er dessverre ikke korrekt, og det er heller ikke vanlig å legge riksvåpenet ned i gatebildet, skriver Brattested.

Ingrid Sofie Wentzel er en av dem som reagerer på bruken av riksvåpenet i Bergens egen «Walk of fame» som Roger Iversen står bak.

«Ikke verdig bruk»

– At riksvåpenet er gravert i en stein på bakken, som alle kan tråkke på, gå på og søle på, fremstår ikke som respektabel, korrekt eller verdig bruk av Norges riksvåpen, skriver hun i et brev til Utenriksdepartementet.

– Med tanke på at riksvåpenet representerer den norske statsmakten må bruken være respektabel. Dette fremgår også av forskrift som stadfester at bruk av riksvåpenet skal «fremtre på en korrekt og verdig måte», skriver Wentzel.

Hun peker også på at i Solbergs stein er Norges riksvåpen satt under navnet hennes, til tross for at tekst skal komme under riksvåpenet og ikke over.

– En slik bruk må da stride mot lov i forskriftsform og den praksisen rettsstaten har utøvd, mener Wentzel.

Vil legge ned flere steiner

Roger Iversen er oppgitt over klagene.

– Folk går jo ulovlig rundt med riksvåpenet i sløyfe på 17. mai hvert år. Sløyfer som butikker selger og tjener penger på ulovlig. Alle gjør det jo, og jeg synes det er helt bak mål at folk forarges over denne steinen som ikke er solgt kommersielt. Vi kan ikke fjerne steinen, vi må legge ned flere, sier Roger Iversen, og lover tolv nye steiner i september.

Han har fått opplyst at Utenriksdepartementet nå mener det ikke er i henhold til reglementet, men synes at han har fått godt nok grunnlag til å legge steinen ned i fortauet.