Stortingsrepresentant Per Rune Henriksen (Ap) trekker seg fra nominasjonen til stortingsvalget neste år.

Det har Henriksen meddelt nominasjonskomiteen i Arbeiderpartiet i Bergen mandag, skriver han på Facebook.

Henriksen var førstekandidat i fylket i 2013, og har sittet tre perioder på Stortinget. I år har han opplevd liten støtte i nominasjonsprosessen.

Fakta: Per Rune Henriksen Født 14.03.1960 i Bergen

Sønn av murer Theodor Johan Henriksen (1930-2013) og kontorsekretær Karen Warhuus (1936-)

Stortingsrepresentant 2005 til i dag.

Statssekretær 03.09.2010 - 07.05.2013, Jette F. Christensen møtte som representant.

Har vært medlem av Arbeids- og sosialkomiteen, Kontroll- og konstitusjonskomiteen og Energi- og miljøkomiteen.

– Ikke tjent med kampvotering

«I prosessen rundt nominasjonen var det tydelig at det i partiet i Bergen er et sterkt ønske om fornying på listetoppen, noe som fører til at mitt kandidatur bare støttes av et mindretall. Min vurdering er da at hverken jeg eller partiet vil være tjent med kampvotering på det forestående nominasjonsmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen» skriver Henriksen.

Ap i Bergen har kalt inn til nominasjonsmøte 15. september. Der vil lokallagets kandidater til stortingsvalget bli bestemt. Fra før er det kjent at både Jette Christensen og Ruth Grung vil ta gjenvalg på Stortinget. Begge er fra Bergen.

Flere lokallag, samt AUF, har også støttet kandidaturene til Eigil Knutsen og Øystein Hassel, begge unge Ap-politikere fra Bergen.

Til syvende og sist skal stortingslisten avgjøres på Hordaland Aps nominasjonsmøte i slutten av oktober. Da vil også kandidater fra resten av fylket plasseres på listen, men bergenspartiets forslag vil selvsagt veie tungt.

Fikk kun støtte fra to lag

Henriksen har vært stortingsrepresentant for Hordaland siden 2005, avbrutt av en periode som statssekretær i olje- og energidepartmentet i Stoltenberg-regjeringen.

Da lokallagene i Ap i Bergen kom med sine innspill, var det flere som ba om fornyelse av stortingslisten. Kun to lag, Laksevåg og Fagbevegelsens lag, spilte inn Henriksen.

«I en valgkamp er det viktig at vi alle kan stå bak våre kandidater og drive valgkamp med begeistring og humør. En strid om topplasseringen vil ikke være en god start på valgkampen i så måte. Jeg er overbevist om at når stortingsvalglisten fra Hordaland arbeiderparti foreligger vil vi ha et lag av dyktige kandidater som kan mobilisere støtte i alle deler av fylket og i alle våre velgergrupper» skriver Henriksen.

Oljefylket

Han skriver også at kampen for arbeidsplasser vil bli viktig fremover, og at oljenæringen er en viktig del av dette.

«Produksjon av kraft og petroleum legger grunnlaget for mange hundre tusen arbeidsplasser i landet. Politikken på dette området setter rammebetingelser for store industrier, både landbasert og offshorebasert industri. I en tid hvor vi må kombinere gode rammebetingelser for denne industrien med en offensiv klimapolitikk er dette et både spennende og viktig politikkområde å jobbe med» skriver Henriksen, som lenge har vært regnet som fagbevegelsens mann på Stortinget.

Henriksen skriver i en tekstmelding til BT at han ikke har ytterligere kommentarer enn det han selv har skrevet på Facebook.

– Rått og brutalt

Ruth Grung (Ap) sier at hun ønsker gjenvalg på Stortinget. At Henriksen nå trekker seg, kommenterer hun slik:

– Politikk ganske rått og brutalt, og jeg har hatt godt samarbeid med ham. Samtidig har han sittet i tre perioder på Stortinget, og det er litt til ettertanke i forhold til fornyelse. Han har fantastiske kunnskaper på enkelte områder, men det er samtidig sunt med litt fornyelse, sier hun.

Grung innrømmer at partiet nå mangler en kandidat med den «klassiske» arbeiderbakgrunnen fra industri og fagbevegelse.

– Hordaland er landets største industrifylke, så det vil alltid være en fordel med en slik bakgrunn, sier hun.