Fra fredag trappes streiken opp på Haukeland. Da er 45 leger på Haukeland universitetssykehus ute i streik. – Dette treffer pasientene, sier Haukeland-direktør Eivind Hansen.

– Streikeviljen er veldig stor og folk er innstilt på å stå lenge, sier foretakstillitsvalgt Geir Arne Sunde i Legeforeningen.

Frem til nå har 28 leger vært tatt ut i streik. Fra fredag streiker 19 flere. Det er 45 leger og tre ingeniører i Akademikerne som er tatt ut i streik.

Disse blir tatt ut

Legene som blir tatt ut tilhører blant annet Kvinneklinikken, Hjerteavdelingen, Anestesiavdelingen, Nevroklinikken og Revmatologisk avdeling og Ortopedisk kirurgi.

Datoen for et tredje uttak av streikende er allerede satt.

– Jeg oppfatter at det er fullstendig steile fronter i denne streiken, sier Sunde.

– Beklagelig

Akademikerne Helse har nå streiket i snart halvannen uke. Fredag skal de holde en punktmarkering i sentrum av Bergen.

Det er ikke kommet meldinger om at streiken har ført til fare for liv og helse. legene har lovet å skjerme barn, psykiatri, rus, kreft og øyeblikkelig hjelp under streiken.

– Streik er et lovlig virkemiddel, men dette treffer dessverre pasientene. Det er uheldig og beklagelig fra vår side, sier Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen.

Planlagte inngrep stoppes

Frem til nå har streiken gått mest ut over de pasientene som skal opereres på Hagavik og noen pasienter ved flere av poliklinikkene. I tillegg blir det færre inngrep for dem som skal til Hode Hals Klinikken på Haukeland.

– I tillegg er en del ledere tatt ut. Det reduserer fremdrift i en rekke saker på en del avdelinger. Dette vil merkes mer når det har gått en stund, sier Hansen.

Det er ikke mange leger som er tatt ut av de totalt 1350 legene på Haukeland.

– Men legene er en helt sentral ressurs i pasientbehandlingen. Da merkes det godt at noen er i streik, sier Hansen.