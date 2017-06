Vibeke Ludvigsen skal sykle i Tour de France løypene for å skaffe penger til MS-forskning. Selv har hun hatt diagnosen MS siden hun var 18 år.

– Du ser jo knallsprek ut. Det er ikke det jeg forbinder med en som har sykdommen multippel sklerose (MS)?

– Ja, jeg er i god form og jeg trener mye. Mange tenker at MS, det er lik rullestol, men slik er det ikke for alle. Selv med denne diagnosen kan man leve et aktivt liv. For meg har det alltid vært viktig å holde meg så aktiv som dagsformen tillater. Jeg vil være så godt rustet som mulig til neste dårlige periode, jeg vet jo at de kommer, men ikke når. Jeg ønsker å bestemme over mitt liv og ikke la MS’en ta styringen.

– Du fikk selv MS-diagnose tidlig. Hvordan oppdaget du det?

– Som barn var jeg veldig aktiv, drev blant annet med turn og spilte fotball. Så begynte jeg å snuble mer og mer, og fikk en svampefølelse i beina. Jeg verket mye, men de voksne sa det bare var voksesmerter. Etter hvert ble jeg mye dårligere, og som 18–19 åring fikk jeg diagnosen MS.

– Hvordan arter det seg?

– Jeg har det de kaller attakk-MS. Når jeg får anfall kan det vare fra timer til uker, til og med i måneder. Da får jeg nedsatt følelse, mye smerter og kribling i beina, balansen blir dårligere og jeg blir helt «ko-ko» i hodet. I tillegg sliter jeg generelt med trøtthet. Selv en så banal ting som å gå på do blir vanskelig.

-Og da blir du sykemeldt?

– Nei, det skal mye til for at jeg ikke jobber. Mottoet mitt er å aldri gi meg. Mange som har MS er mye dårligere en meg, slik sett er jeg heldig som kan ha et godt og aktivt liv selv med den diagnosen. Jeg har holdt sykdommen veldig privat. Derfor var det et sjokk for mange, da jeg la det ut på Facebook i vår i samband med innsamlingsaksjonen. For meg var det en stor lettelse å «komme ut av skapet».

Når jeg er dårlig, så er jeg skikkelig dårlig. Klart det er tunge stunder, men jeg er sta og vil bruke energien på det som er verdt å bruke den på. For meg er treningen en viktig motivasjon for å holde sykdommen i sjakk. Det er vanvittig kipt når du er dårlig og ikke får trent.

Fakta: Vibeke Gudmundsen Ludvigsen Alder: 46 år Bosted: Kleppestø Hva gjør du i dag? kl. 07.00 Spiser frokost med mannen min på Gardermoen. Og gleder meg til å møte dem vi skal sykle sammen med. kl. 12.00 På flyet på vei til Nice. Kjenner på følelsen av spenning og glede. kl. 20.00 Fremme på hotellet Burrhus i Vaison-la-Romaine. Har montert syklene. Spiser middag, drikker rødvin og blir kjent med de andre deltakerne.

– Hvor er det dere skal sykle?

– Vi skal sykle tre dager i Provence. Mellom annet der en av de kjente etappene av Tour de France går, opp og rundt fjellet Mont Ventoux. Toppen ligger på 1912 meter og stigningen er noen steder på hele 12 prosent. Vi er en gjeng på 15 stykker som sykler sammen, syv av oss har MS.

– Og dette er du trent til?

– Ja, vi har en del trening bak oss. Vi er en gjeng som også skal sykle Oslo–Paris fra 13. juli. Det blir ni dager, med rundt 20 mil om dagen.

– Hva er det dere samler inn penger til?

– Syklingen i Frankrike er for å samle inn penger til forskning på MS og for å få oppmerksomhet om sykdommen. I Norge har om lag halvparten av de 11.000 personene som lever med MS en progressiv sykdomstype. Det er mange muligheter for behandling av attakkpreget MS, mens det ingen behandlingstilbud med bremsemedisiner for personer med progressiv MS. Flere forskningsprosjekter er i gang, og det er denne forskningen vi samler inn penger til. Et fåtall av dem som har MS kan fortsette livet uten store komplikasjoner, mens mange må stå å se på mens drømmene deres for fremtiden knuses.

– Er det noe annet vi bør vite om deg?

– Jeg er en livsglad og familiekjær kvinne, med fem gutter og to barnebarn. Og jeg jobber som sivil i Vest Politidistrikt