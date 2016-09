Bil med to personer skal ha kjørt ut av veien. Én satt fastklemt, men ble hentet ut av bilen av brannvesenet.

Ulykken skal ha skjedd på E16 ved Saue. To personer skal være involvert.

– En patrulje så bilen med to personer kjøre ut av veien i en sving. Bilen skal ha holdt høy hastighet. Vi har bedt om bistand for å åpne opp bilen, sa operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt like etter at ulykken ble varslet.

Brannvesenet meldte om ulykken klokken 21.36 tirsdag.

Tatt hånd om av helsepersonell

Klokken 21.49 opplyste110-sentralen i Hordaland at brannvesenet jobbet med å hente ut én person fra bilen.

– Personen skal være bevisst, sa Ole Jakob Hartvigsen i 110-sentralen.

Klokken 21.58 meldte brannvesenet at personen var hentet ut av bilen.

Én fastklemt

– Begge personene skal nå være ute av bilen, sa operasjonsleder Arve Samsonsen kl. 22.00.

– Brannmannskapene måtte klippe opp deler av bilen for å få ut den ene personen. Begge er nå tatt hånd om av helsepersonell på stedet. Tilstanden deres er jeg ikke kjent med.

Saue ligger mellom Voss og Vinje ved Lønavatnet. Ifølge brannvesenet fant ulykken sted i svingen ved Husagrovi.

Veien er stengt grunnet ulykken.

