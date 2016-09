En bilfri lørdag er vel og bra, men hvordan er det egentlig å sykle i Bergen sentrum til hverdags?

– Mange er redde for å sykle i byen, sier Peter Andersen.

Han er miljøgeograf og styremedlem i Syklistenes Landsforening Bergen og omegn. Og han er dansk, oppvokst i syklistmetropolen København.

– Det er veldig bra at farten i sentrum er senket til 30 kilometer i timen. Da kan man ferdes med mindre frykt, sier Einar Johan Grieg, sykkelsjef i Bergen kommune.

BT har invitert de to sykkelentusiastene til en tur på to hjul i sentrum for å vurdere tilstanden til sykkelbyen Bergen.

Sykkelshow

Fredag startet Europeisk mobilitetsuke og lørdag er det bilfri dag i Bergen sentrum. Det blir sykkelshow på Torgallmenningen mens området rundt Vaskerelven/Veiten/Øvre Ole Bullsplass stenges for biler og åpnes for familieaktiviteter. Her kan alle syklister trille trygt uten å være engstelige for nærkontakt med biler.

Peter Andersen sykler gjennom sentrum hver dag på vei til jobb ved Universitetet i Bergen. Det har københavnerbergenseren gjort i 25 år. Han er lite engstelig selv, men han tror altså at mange vegrer seg for å sykle fordi de er redde for biltrafikken. Noe av redselen er muligens ubegrunnet, mener han.

– Det går ganske fint å sykle i Bergen, men det er rom for flere forbedringer. Hovedproblemet er at tilretteleggingen for syklister er gjort stykkevis og delt, sier Andersen.

Sykkelsjef Grieg er enig.

– Stoppunkter kommer det nok til å være i fremtiden også. Det jobbes kontinuerlig med forbedringer, men det tar tid, for det er så mange interesser som skal ivaretas. Antikvariske hensyn, kollektivtrafikk, vann og avløp, varelevering ...

Fakta: Europeisk mobilitetsuke Etablert i 2002 for å fremme smarte reisevalg og bærekraftig byutvikling. Varer i år fra 16. til 22. september. 48 land og 33 norske kommuner deltar med aktiviteter tilpasset årets tema: «Reis smart. Det lønner seg.» Ble innledet fredag med Park(erings) dag, med kunst og aktiviteter på parkeringsplasser i Bergen sentrum. Lørdag er det bilfri dag. Flere sentrumsgater stenges og åpnes for familieaktiviteter. Søndag er gådag med fokus på snarveier. Folk oppfordres til å dele sin snarvei på Instagram-konkurransen #snarveibergen. Innbyggernes beste tips om snarveier legges ut på bergensprogrammet.no. Mandag er det gratis sykkelservice ved Sletten senter, AdO Arena/Amalie Skram, Øyrane Torg og Lagunen. Tirsdag er kollektivdag, der alle oppfordres til å la bilen stå og reise kollektivt. Onsdag avsluttes mobilitetsuken med at Norsk institutt for samkjøring (NIFS) utfordrer bergenserne til å gjøre et verdensrekordforsøk på samkjøring.

Enveiskjørt sykkel

Sykkelsjefen skulle gjerne sett at ting gikk litt fortere. Men han starter med å vise en nyvinning han er godt fornøyd med: Oppgraderingen av Neumanns gate, der sykling mot kjøreretning tillates. Med lav fart og tydelig skilting, viser forskning og erfaringer fra andre byer at det er trygt å sykle i enveiskjørte gater. Både bilister og syklister roer ned i slike gater, mener Grieg.

– I København er det en rekke slike veier som gir syklistene anledning til å krysse byen på tvers mens bilene må kjøre rundt, forteller Andersen.

Der folk ferdes

I trafikkerte Christies gate ved Festplassen føles det langt fra trygt å ferdes på to hjul. Her ønsker Andersen et eget sykkelfelt. Men dette blir neppe gjennomført med det første, tror Grieg. For med dagens trafikkvolum, vil det medføre økt bilkø samt kø for bussene i kollektivfeltet.

Løsningen for mange er å sykle på fortauet. Det er også det mest vanlige i Strandgaten.

– Denne gaten ville nok ikke blitt laget slik i dag, sier sykkelsjefen og nikker mot det brede, skiferlagte fortauet der det kunne vært plass til eget sykkelfelt.

– Det er mange som jobber på Nordnes og sykler her eller i Småstrandgaten. Man burde legge til rette der folk ferdes i stedet for å tegne streker i et plankart, mener miljøgeografen.

Bysykler neste år

Vi krysser Fisketorget før det humres over skiltet ved Kjøttbasaren som viser sykkelvei til Åsane. Det skal faktisk komme skikkelig sykkelvei fra Bergen rådhus og forbi Sandviken, forteller Grieg og viser et plankart. Når denne er ferdig, vet han ikke sikkert, håpet er oppstart høsten 2017. Men Bergen skal i hvert fall få bysykler neste år.

– Festspillsyklene ble jo en suksess og ga effekt over natten. Vi håper å ha bysyklene på plass til neste års festspill, eller i hvert fall til sykkel-VM i september. Bysyklene blir et vendepunkt for Bergen.

Kun 3,3 prosent av bergenserne bruker i dag sykkel som transportmiddel. Innen 2019 er målet å få ti prosent til å sykle.

– Andelen blant sentrumsbeboerne er allerede mellom seks og ni prosent. Og målinger i første halvdel av 2016 indikerer en markant økning av syklister inn til sentrum, forteller Grieg.

– Jo flere syklister, jo mer trygghet blir det. Det handler ikke bare om tilrettelagte sykkelveier. Flere syklister roer også ned trafikken, sier Peter Andersen før han trør tilbake til UiB.