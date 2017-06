I Hordaland er det Steinerskolen og Metis videregående som er best på å få elevene til å fullføre og bestå eksamen.

En ny rapport viser at det er store forskjeller på hvor mye de videregående skolene bidrar til at elevene fullfører og består.

På yrkesfag er det Metis videregående (tidligere Akademiet) som gjør det best i Hordaland. En elev med gjennomsnittlig bakgrunn på Metis har 70,8 prosents sannsynlighet for å fullføre skolen til vanlig tid. Det er 18 prosent bedre enn landsgjennomsnittet. Tallene baserer seg på resultater skoleåret 2014–2015.

– Vi er veldig fornøyd med tallene, men ikke overrasket, sier daglig leder Trond Botnen.

Innen yrkesfag har Metis linjer for media og kommunikasjon, IKT servicefag og linje for service og samferdsel.

– Kan type yrkesfag dere tilbyr være forklaringen? Særlig media og kommunikasjon ligner studiespesialiserende, der frafallet er mindre enn på yrkesfag?

– Tett på elevene

– Nei, vi ser slik at vi driver en god skole, der lærerne har yrkesbakgrunn og er tett på elevene. Vi følger opp og sørger for at elevene kommer seg gjennom, det er like viktig for oss som gode karakterer, sier Botnen.

Også på studieforberedende er det en privatskole som er best på fullføring. En gjennomsnittselev ved Steinerskolen har 94,2 prosent sannsynlighet for å stå løpet. Landssnittet er 60,5 prosent.

– Er det betenkelig at to privatskoler gjør det best i Hordaland? Spørsmålet går til Svein Heggheim, direktør for opplæring i Hordaland fylkeskommune?

– Det er ikke dekning i denne rapporten for å si at det er noen forskjell på private og offentlige skoler. Skolene måles med fem ulike indikatorer og resultatene er svært forskjellige, sier Heggheim og legger til at han ennå ikke har gått grundig inn i tallene.

Tar hensyn til elevmassen

Rapporten som NIFU har laget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ser på skolens bidrag til karakterer og gjennomføring. I rapporten er det tatt hensyn til elevenes bakgrunn og karakterer fra ungdomsskolen. På den måten kan toppskoler sammenlignes med skoler med lavere inntakskrav.

– Hvordan bruker fylkeskommunen disse resultatene?

– Vi presenterer dette på rektorsamlinger og drar dessuten rundt på skolene, forklarer og går gjennom tallene. Det viktigste er at skolene analyserer egne tall. Noen har kanskje lite frafall, men et problem med karakternivået.

Andre har resultater som krever en forklaring. For eksempel Bergen katedralskole, som har svake tall på gjennomføring, noe som kan skyldes flere spesielle avdelinger

Årets NIFU-rapport er den andre i rekken som ser på skolenes bidrag ved å ta hensyn til elevmassen. Til forskjell fra fjorårets rapport, blir ikke skolene rangert.

Fakta: Måling av skolenes bidrag Rapporten fra NIFU presenterer en rekke skolebidragsindikatorer for de videregående skolene i Norge. Indikatorene tar utgangspunkt i skoleresultater fra skoleåret 2013–2015 og overgangen til påfølgende skoleår, men følger i tillegg kullet som startet høsten 2012. Tallene er mål på den enkelte skoles bidrag til elevenes resultater. Dette bidraget er, i så stor grad som mulig, rendyrket ved at det er tatt hensyn til grunnlaget elevene hadde med seg da de begynte i videregående skole. Vi har beregnet fem typer indikatorer: skoleårsindikatorer, trinnvise skoleårsindikatorer, overgangsindikatorer, en spesialundervisningsindikator, samt kullindikatorer. Indikatorene er beregnet for tre resultatmål: gjennomføring/forventet gjennomføring, fullføring/forventet fullføring og justerte gjennomsnittskarakterer. Les hele rapporten og flere tall her.

I fjor kom Rubbestadneset ut som sterkeste skolen i Norge og fikk mye oppmerksomhet. I år scorer Rubbestadneset omtrent på snitt.

– Er det resultater i årets rapport som gleder eller bekymrer deg?

– Det er det nok, uten at jeg vil trekke frem enkeltskoler. Vi blir jo bekymret når noen skoler er klart på minussiden på flere av indikatorene, sier opplæringsdirektør Heggheim.