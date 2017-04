Tonje Østevik (25) og Toffy (8)

– Det er to år siden vi fikk Toffy. Hun er omplasseringshund. Da hun kom til oss, hadde hun en teddybjørn i munnen. Den ville hun ikke gi fra seg. Siden har hun nektet å gå tur uten å ha med seg et kosedyr. Denne grisen er favoritten akkurat nå. Det hender at andre hunder prøver å ta fra henne kosegrisen. Da blir hun sint og gir kraftig beskjed. Men får hun ha grisen i fred, går alt som smurt.