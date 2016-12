Tommy Ramstad (31)

- Da jeg var liten gutt, tok bestefar meg med på stadion. Min kjærlighet til klubben ble vekket. Bestefar betaler fremdeles partoutkortet mitt. Nå spiller jeg for Gatelaget til Brann, og vi blir trent av Claus Lundekvam og Erlend Hanstveit. Da Claus spilte for Southampton, drømte jeg om å få trene med ham. Nå er det virkelighet. Å få trene med de to er helt utrolig og en voldsom motivasjon. Rett før jul vant vi NM for gatelag uten å slippe inn et eneste mål.