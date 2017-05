Da mannen oppdaget innbruddstyven i eget hjem, ble han angrepet med pepperspray. Den siste uken har politiet fått melding om minst 20 boliginnbrudd i Bergen, flere av dem fredag.

Den skremmende hendelsen skjedde ved 12.30-tiden mandag formiddag i en bolig på Kalfaret.

– En mann var hjemme da det ringte på døren. Etter en tid gikk han ned for å åpne, og da kom en mann mot ham. Han angrep ham umiddelbart med pepperspray i ansiktet. Beboeren fikk smerter i øyne og svie i hud og ble sendt til legevakten for sjekk, sier Anita Dahl, leder ved tyveri- og brannavsnittet ved Bergen sentrum politistasjon.

Hun forteller overfallsmannen beskrives som østeuropeisk, og har aldri hørt om innbruddstyver som angriper med pepperspray.

Ser likhetstrekk

Søndag ble det meldt om innbrudd i et hus like ved der pepperangrepet skjedde.

– Det ble også meldt om innbrudd på dagtid fra boliger i Grønnelien og Bønes tirsdag. Gjerningsmann tok seg inn gjennom vindu og sølvtøy forsvant, sier Dahl.

– Vi ser likhetstrekk mellom flere av innbruddene. De skjer på dagtid, man tar seg inn gjennom vindu og det er smykker, sølvtøy og kontanter som blir tatt. TV og elektronikk blir stående igjen. Vi vet ikke om det er de samme som står bak, sier Dahl.

Fredag ettermiddag har det vært en rekke innbrudd i Bergen.

– Vi har fått melding om to innbrudd i Bergen nord. Fra klokken 1400 er det meldt om syv innbrudd og innbruddsforsøk i området Mathopen, Olsvik og Bønes. Det er betydelig mer enn det som er normalt, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt.

Skryter av politiet

Erik J. Larssen, tidligere direktør i Bergen Tomteselskap, er en av dem som har hatt tyver i huset. Han bor på Kråkenes.

– Jeg hadde feiret 85-årsdag i to dager og deretter 17. mai. Vi dro på butikken på formiddagen 18. mai. Huset var låst og min samboer og jeg kom tilbake etter en drøy time. Glasset til soverommet var skrudd ut, og det forsvant blant annet sølvtøy vi har hatt i generasjoner. Jeg har ikke full oversikt over hvor store verdier det er snakk om, men det er nok et betydelig beløp, sier Larssen.

Han skryter av politiets oppfølging.

– De var her raskt med hund og fire menn og kom faktisk tilbake for å undersøke mer. All honnør til politiet, skryter Larssen.

Også i nærområdet var det to innbrudd i noenlunde samme tidsrom.

Paradis og Hop

Forrige helg meldte politiet om innbrudd i to hus i Paradis-området og ett på Hop.

Tirsdag morgen ble det meldt om innbrudd i et bolighus på Øvre Kongsbrekkene på Mathopen, ifølge BA.

På 17. mai ble det begått innbrudd i boliger på disse stedene:

Bønes: Gjenstander med betydelig verdi borte.

Godvik.

Sudmannsvei

Sandvikslien

Skansebakken

Sandviksleitet. Her ble det gjort skadeverk på en dør.

RUNE MEYER BERENTSEN

– I Stavkirkevegen kom familien hjem til endevendt hus i 15-tiden lørdag. Blant annet er en del smykker borttatt. Det andre innbruddet ble meldt fra et hus i nærheten. Vi ser dem litt i sammenheng, sa Bård-Tore Norheim ved Bergen sør politistasjon til BT mandag.