Stord kyrkje var fullsett då ordførar Harry Herstad vart gravlagt torsdag. – Han var ein fantastisk fyr, sa vennen Ingvard Wilhelmsen.

– Denne krabaten vil de få mykje glede av!

Slik skal professor og overlege Jørgen Løvset ha tatt imot det nyfødde gutebarnet på Haukeland ein augustdag i 1946. Torsdag, meir enn 70 år seinare, tok ei fullsett Stord kyrkje avskil med ordføraren, samfunnsbyggjaren, toppbyråkraten og familiemannen Harry Herstad. Minneord og alle helsingane vitna om at fødselshjelparen fekk heilt rett: Harry Herstad vart ein mann som betydde mykje for mange.

– Harry var min beste venn, sa Ingvard Wilhelmsen, som heldt minnetalen ved båra. Wilhelmsen, også kjent som medisinprofessor og ekspert på hypokondri, fortalde om eit nært vennskap som strekte seg attende til 70-talet.

Var vaken i helikopteret

Han fortalde også ope om telefonen han fekk på kvelden 28. april: Harry Herstad hadde fått slag under eit møte.

– Harry merka at noko var gale, og gjekk sjølv til bilen. Og han var vaken då helikopteret tok han til Haukeland. Dei rundt han måtte love at om han døydde, så måtte dei ta seg godt av Torun, sa Wilhelmsen.

Herstad og kona skulle ha feira gullbryllaupsdag til sommaren. Prost Svein Arne Theodorsen fortalde korleis tredjeklassingen Herstad sende ei helsing til Torun, som den gongen gjekk i første klasse på Langhaugen gymnas: Rolling Stones’ låt «If you need me, why don’t you call me», spelt over høgtalaranlegget.

Måtte gje opp håpet

Ingvard Wilhelmsen forklarte at dei ei stund hadde håp om at det skulle gå bra med Herstad på sjukehuset. Men blodproppen i hjernen let seg ikkje fiske ut, og bileta viste ein massiv hjerneskade.

– Det var som ein tsunami som kom. Det var ein forferdeleg dag, sa vennen om dagen då dei skjønte at håpet var ute.

Herstad døydde på Haukeland 2. mai, med dei næraste rundt seg.

Wilhelmsen teikna eit bilete av ein svært allsidig venn med mange interesser og evner: Politikk, samfunnsliv, musikk, litteratur. Og han fortalde om ein mann som såg alt som ei gåve, og som difor heller aldri vart hovmodig.

– Han var ein fantastisk fyr. Eg kan seie uendeleg mykje godt om han, sa Wilhelmsen.

– Den mest levande eg har kjent

Stortingsrepresentant Magne Rommetveit helste frå Arbeidarpartiet og fungerande ordførar Jakob Bjelland frå Stord kommune. I benkeradene sat venner og kjente frå eit langt liv i fellesskapets teneste, inkludert eit stort tal politikarar og næringslivsfolk.

– Han var det mest levande mennesket eg har kjent, sa Magne Rommetveit, som sjølv var ordførar då Herstad var rådmann på Stord.

Harry Herstad lèt etter seg kona Torun, tre barn og fire barnebarn. Ingvard Wilhelmsen skildra Herstad som ein familiekjær mann – som dei måtte dele med mange, men som også visste å fortelje kva dei betydde for han.

– Han var ein slik bestefar som alle skulle hatt, sa vennen.