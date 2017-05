To personer satt fastklemte etter en kraftig frontkollisjon på E16 tirsdag formiddag.

Ulykken skjedde like etter Bolstadøyri i retning Voss og ble meldt politiet klokken 10.48. Luftambulansen ble sendt til stedet, der det skal være 80-sone.

– Bilene har kollidert front mot front, og sammenstøtet var kraftig. Tre personer skal ha vært involvert, sier Arve Samsonsen til BT klokken 11.27. Han er operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Frontpartiet trykket inn

BT er på stedet, og det er voldsomme skader på den ene personbilen. Hele frontpartiet er trykket inn, og det er også store skader på bilens bakparti.

På den andre bilen er skadene mindre. På skadestedet ligger gjenstander i veibanen. De stammer trolig fra en eller begge bilene.

BT får opplyst at en tredje bil skal ha vært involvert, men at det er minimale skader på denne.

Sendt til Haukeland

Klokken 11.31 meldte brannvesenet at de to fastklemte var frigjort og under behandling av helsepersonell. Skadeomfanget er uvisst.

Brannvesenet har rykket ut fra Voss og Vaksdal, opplyser vaktkommandør Stig Tetler ved 110-sentralen i Hordaland til BA.

E16 er stengt på ulykkesstedet. Anbefalt omkjøring er ifølge Vegtrafikksentralen via fylkesvei 7 gjennom Hardanger.