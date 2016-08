Politiet hadde sist kontakt med to savnede tyske kvinner klokken 11.53. Litt før klokken 15 ble de plukket opp av helikopter.

Klokken 15.54 kom meldingen om at de to jentene var hentet ned fra fjellet av et helikopter.

- Det er dårlig flyvær i området, men et helikopter fra Airlift klarte å sette av to redningsmenn fra Røde Kors inne på fjellet. De to leter nå etter kvinnene. Samtidig er flere andre letemannskaper fra Røde Kors, samt politi på vei opp i fjellsiden ved Trolltunga, fortalte operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen ved Vest politidistrikt, tirsdag formiddag.

I ettermiddag ble jentene altså funnet.

- De var kalde, men hadde ikke behov for legehjelp, sier operasjonsleder Arve Samsonsen ved Vest politidistrikt.

Ringte nødnummer

De to kvinnene ringte nødnummeret 112 da de skjønte at de hadde gått seg vill.

- Damene har fortalt at de startet turen klokken 06.40. Etter en fire timer langt tur, fant de ut at de ikke ville mestre å nå Trolltunga. De snudde da de mente at de var en time fra platået. Nå er de sporløst borte på returen, sier Dahl-Michelsen.

Skulle ringe tilbake

Politiet og Hovedredningssentralen på Sola vurderer fortløpende eventuell opptrapping i letearbeidet, men dette er avhengig av hvordan været utvikler seg.

- Det er et helikopter i området, men været gjør det vanskelig å fly. Vi må se an situasjonen. Avtalen var at kvinnene skulle ringe tilbake om de ikke fant tilbake til stien. Det har de ikke gjort, noe som selvfølgelig kan ha noe med manglende dekning å gjøre, sier operasjonslederen.

Våte og kalde

Kvinnene skal ha vært våte og kalde da de snakket med politiet, men ellers i bra form.

- De hadde ikke med seg utstyr for overnatting, sier Dahl-Michelsen.