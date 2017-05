To bolighus er gått tapt i storbrannen på Sydnes i Bergen natt til søndag.

SISTE: Klokken 03.45 melder brannvesenet at de har kontroll på brannen.

– Vi fikk melding klokken 01.35. Det er full fyr i to hus, og 15 mennesker er evakuert, sier Arve Samsonsen, operasjonsleder i Vest politidistrikt til BT klokken 02.15.

Han sier at det ikke er meldt om savnede etter brannen som startet i det ene huset og spredte seg til det andre. Begge husene er totalskadd.

Assistanse fra Askøy

Brannvesenet rykket ut med store styrker fra fire stasjoner, og har også fått assistanse fra brannvesenet på Askøy. Veien forbi Nøstet er sperret av, og både politi og ambulanse er på stedet.

Da brannen startet, var flammene og røyken synlig fra store deler av byen.

– Vi har betydelige mannskaper på plass, både fra politi, helse og brannvesen, sier Samsonsen.

– Krevende arbeid

Trehusene ligger i et brannsmitteområde. Klokken 01.41 slo 110-sentralen full alarm og meldte om storbrann.

EIRIK BREKKE

– Det er et krevende arbeid med brann i dette området, og vi har ikke fått meldt brannen under kontroll. Vi blir nok værende på stedet i hele natt. Vi arbeider med å isolere brannen til disse to husene.i Sydnesgaten. Dessuten har vi innsats i naboområdene for å hindre spredning. Ut fra bildene jeg har sett, er det nok store skader på husene som brenner, sier Ole Jakob Hartvigsen, vaktkommandør ved 110-sentralen i Hordaland, til BT klokken 02.50.

Klokken 03.30 melder brannvesenet at det fortsatt brenner i de to husene, men at husene rundt er sikret.

– Veldig dramatisk

Jan Hanchen Michelsen bor like ved brannstedet. Han sier han så flammene fra vinduet, og var i ferd med å ringe brannvesenet da han hørte sirenene.

– Da var det bare å få ut kone og barn. Det var veldig dramatisk. Det er bare et par meter mellom trehusene, sier Michelsen, som er styreleder i Sydnes og Nøstet velforening.

EIRIK BREKKE

Han fant frem hageslangen for å prøve å beskytte huset sitt mot gnistene, men rakk aldri å kople den til. Ved tretiden forteller han at det er så mye damp i luften at det er vanskelig å se.

– Røyken og dampen gjør det ganske kvelende. Folk slipper ikke inn til husene, men er evakuert til Nøstekaien, sier han.

Det kommer også røyk fra et tredje hus. Der har brannvesenet saget seg inn i taket for å prøve å hindre spredning.

– Heldigvis er det vindstille. Hvis det hadde blåst kuling ville hele strøket røket med, sier Michelsen.