En 33 år gammel mann har fått skjerpet straff for å ha satt fyr på et hus der det var to barn på loftet.

Totalt var det fem personer i huset på Nordeide kai i Høyanger kommune 27. februar 2015. Brannen startet på ettermiddagen.

Tilfeldigheter og flaks

I toppetasjen var en far med to barn på tre og fem år. Bare flaks sørget for at de kom fra brannen med livet i behold, sa en sakkyndig i retten.

Kun tilfeldigheter og snarrådig opptreden fra barnas far sørget for at ikke liv gikk tapt, ifølge dommen.

To andre personer kom seg også ut, den ene via brannvesenets stige.

POLITIET

Skjerpet straff til fire år

I fjor ble en 32 år gammel asylsøker dømt til fengsel i tre år og tre måneder for brannen. Han anket dommen, og nå har Gulating lagmannsrett avsagt dom. Straffen blir strengere, fengsel i fire måneder.

Asylsøkeren, som nå har blitt 33 år, kom opprinnelig fra Syria til Norge i 2014. Etter en periode på mottak østpå, kom han til Høyanger. Fordi han fremsatte drapstrusler, måtte han flytte fra asylmottaket 20. februar 2015. Han flyttet da inn i huset på Nordeide kai.

Mannen nekter for å ha tent på brannen i huset, men verken tingrett eller lagmannsrett tror på ham. Før det begynte å brenne, var han mistenkt for å ha stjålet diverse gjenstander fra huseieren. Han hadde også truet huseieren med å knuse rommet sitt noen dager før brannen startet.

Politiet hadde ransaket leiligheten hans samme dag som brannen startet. Da han kom dit om ettermiddagen, fant han rommet sitt tømt for mange gjenstander. Han ble sett syklende bort fra huset like før brannen ble meldt.

Midt i barne-TV-tid

Lagmannsretten mener altså at mannen tente på brannen i huset. Retten ser svært alvorlig på han «antente brannen på et tidspunkt (fredag ca klokken 1730) det var stor sannsynlighet for at mange var hjemme. Normal arbeidstid var over, og barnehager var stengt. Det var derfor sannsynlig at noen sov middagshvil eller at barn så på barne-tv», heter det i dommen.

Retten påpeker at mannen visste at det bodde barn i byggets loftsetasje.

«Til tross for dette stiftet han brannen i et rom helt inn til gangen/-trappeløpet, noe som medførte at hovedutgangen raskt ble fylt med røyk. Det vil alltid være vanskelig for en voksen person å ta seg ut av en røykfylt bygning. Når den voksne personen samtidig måtte ta seg av to små barn, ville oppgaven lett kunne blitt uoverkommelig», skriver retten.